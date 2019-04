Nach einer längeren Debatte hat die Stadt das Stadion nun offiziell an den 1. FC Heidenheim verkauft. Der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald sieht den Fußballverein nun für die Zukunft gut gerüstet.

Der 28 März 2019 wird für den 1. FC Heidenheim als ein ganz besonderer Tag in die Vereinsgeschichte eingehen. Zu diesem Termin wurde allerdings kein historisches Fußballspiel gewonnen, sondern der Verkauf des Stadions an den FCH notariell vollzogen. „Für uns ist das ein Meilenstein, ähnlich wie die Abspaltung von unserem Mutterverein HSB im Jahr 2007“, sagt FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

Damit endet ein monatelanger Vertragspoker, bei dem sich das Rathaus in der schlechteren Position befand. Der FCH bezahlte bisher lediglich eine Jahrespacht von 2900 Euro. Der Vertrag stammte noch aus Oberligazeiten und hatte eine Laufzeit von weiteren 20 Jahren. „Das war nicht kostendeckend, weil wir zudem für die Erhaltungsmaßnahmen verantwortlich waren“, sagt der Heidenheimer Oberbürgermeister Bernhard Ilg.

In den ersten Jahren sei das für die Stadt in Ordnung gewesen, um die sportliche Entwicklung des Vereins zu unterstützen. Mittlerweile sei der 1. FC Heidenheim aber etabliert. „Doch auch wenn das Kapitel Verkauf der Voith-Arena nun abgeschlossen ist, sind der Verein und die Stadt keine geschiedenen Leute“, so der Oberbürgermeister. Selbstverständlich werde man weiterhin zusammenarbeiten.

Auch der Fußballzweitligist ist mit dem ausgehandelten Vertrag zufrieden. „Wir haben intern lange über den Kaufpreis von zwei Millionen Euro diskutiert“, sagt Sanwald. Die Entscheidung zum Stadionkauf sei dann aber einstimmig getroffen worden. Die Kaufsumme werde komplett über die Unicredit in Ulm finanziert.

„Für uns endet damit eine Phase der Unsicherheit“ – denn obwohl dem Verein das Stadion bisher noch nicht gehörte, habe er 28 Millionen Euro in seinen Ausbau investiert. Die Kreditfinanzierung lief dabei eher kurzfristig, nun habe der Verein Grundbesitz, den er beleihen könne. „Das bietet uns auch im sportlichen Bereich neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung“, sagt FCH-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Mayer.

Zukunftspläne

Der Verein kauft der Stadt nicht nur seine Heimspielstätte ab, sondern auch Trainings- und Parkplätze. Insgesamt wechseln rund 102.000 Quadratmeter den Besitzer. Ein kleines Manko hat der Grundstückskauf bisher aus FCH-Sicht, und das ist der aktuelle Bebauungsplan. Größere Erweiterungen sieht er nicht mehr vor. Deshalb hat der Verein eine Machbarkeitsstudie beauftragt, um eine Weiterentwicklung des Geländes zu prüfen. Am Ende soll dann in Abstimmung mit der Stadt ein neuer Bebauungsplan stehen. Das Gutachten soll laut Holger Sanwald Ende April/Anfang Mai vorgestellt werden.

Oberbürgermeister Ilg erwartet sich von dem Gutachten ein ganzheitliches Konzept für den Schlossberg. Die FCH-Planungen sollen dann in den neuen Verkehrsentwicklungsplan einfließen. Das Thema Stadion-Weiterentwicklung dürfte im Gemeinderat vermutlich dennoch zu weiteren Diskussionen führen.

Denn schon den Verkauf ließ beispielswiese die DKP vom Regierungspräsidium (RP) auf seine Rechtmäßigkeit prüfen.

Darüber hinaus störten sich die Kommunisten daran, dass mehrere Gemeinderatsmitglieder in führenden Positionen beim FCH tätig, Ehrenvorsitzende, Ehrenmitglieder oder Mitglieder des Vereins seien. Das RP schloss sich diesen Bedenken nicht an.

Fußball Regierungspräsidium: keine Bedenken beim Stadion-Deal Die DKP Heidenheim bat das Regierungspräsidium um eine Prüfung des Stadionverkaufs. Die Behörde hat Bedenken an dem Deal nun zurückgewiesen.

„Das war von Anfang an großer Unsinn“, meint Ilg zu den Vorwürfen. In Wahrheit habe die DKP eine Kampagne betrieben, damit die Partei vor der Kommunalwahl noch einmal in die Schlagzeilen komme.