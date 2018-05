Heidenheim Wegen wildem Müll: Über 50 Altkleidercontainer entfernt

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Das Rathaus hat über 50 Sammelstellen auf öffentlichen Flächen abgeschafft, weil dort zu viel wilder Müll abgelegt wurde.

Wer in Heidenheim mit Altkleidern zum nächsten Sammelcontainer will, findet oft nur noch eine leere Stelle vor: Denn seit Anfang Mai wurden alle einstmals 52 Altkleider-Container auf öffentlichen Flächen entfernt.

„Wir mussten die Notbremse ziehen“, sagt Wolfgang Heinecker, Pressesprecher der Stadt Heidenheim, denn die Kleidersammelstellen hätten mitunter wie Mülldeponien ausgesehen. Das bestätigt auch Bärbel Hörger, Sprecherin des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs.

„Sobald jemand einen Kleidersack vor die Container legt, schmeißen andere alles Mögliche daneben.“ Häufig finde sich darunter dann eben auch Sperr- oder Restmüll. Letzterer lande bisweilen sogar in den Containern.

Keine Sondergenehmigung mehr

Für die Entsorgung des wilden Mülls an den Sammelstellen musste dann die Stadt aufkommen. Die Konsequenz: Die Verwaltung entschloss sich, auf den öffentlichen Flächen Heidenheims keine Altkleidercontainer mehr zu genehmigen. Bislang war dafür eine Sondergenehmigung der Stadt erforderlich. Künftig werde es diese nicht mehr geben, so Heinecker. Bis zum 30. April mussten die Container entfernt werden. Die Behälter, die bis dahin vom Eigentümer nicht abgeholt worden waren, wurden von der Stadt entsorgt.

Geschäft mit Altkleidern nicht mehr lukrativ genug

Ein Problem sei auch, dass viele Altkleidersammler ihre Container nicht regelmäßig leeren. Dazu fehle mittlerweile der Ansporn, weiß Hörger. So habe sich der Altkleidermarkt stark gewandelt. Habe man noch vor zwei drei Jahren ein gutes Geschäft mit Altkleidern machen können, sei das nun nicht mehr möglich. Der Preis pro Tonne Altkleider ist laut Hörger deutlich gesunken: „Da schauen viele nicht mehr oft nach ihren Containern.“ Oft seien die Sammler ohnehin nicht vor Ort, sodass sie nicht mitbekommen, wenn ein Behälter überquelle oder die ganze Umgebung vermüllt sei.

Zudem ist der Altkleidermarkt ein saisonaler. Sobald es warm wird, räumen viele Menschen ihre Wintersachen aus den Schränken und sortieren aus. Ebenso wird in der kalten Jahreszeit mit den Sommersachen verfahren. Dazwischen kann es aber sein, dass über Wochen oder gar Monate nicht viel oder gar nichts bei den Kleidersammelstellen landet.

Altkleidersammlung eingestellt

Aus diesem Grund hatte Anfang 2017 auch der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb selbst nach gut zwei Jahren seine Altkleidersammlung eingestellt. Einmal im Monat konnten die Bürger alte Kleidung und Schuhe in Behältern vor den Haustüren bereitstellen. Diese wurden gemeinsam mit dem Altpapier abgeholt. Zunächst lief alles gut, doch dann kamen die Probleme, wie Hörger berichtet: „Die Mengen haben nicht gestimmt. Das hat sich finanziell nicht rentiert.“

Für die Misere macht Hörger auch Sammler verantwortlich, die sich in der Nacht vor der Abholung an den Kleidersäcken bedient und die besten Stücke aussortiert hätten. Aber auch das Lagern der Kleidung in den Containern war problematisch: Nach starkem Regen war mancher Behälter völlig durchnässt.

Sperrmüll ins Entsorgungszentrum Mergelstetten bringen

Unverständnis zeigt Heinecker gegenüber dem Verhalten mancher Menschen. Beispielsweise könne jeder Haushalt mittels der Sperrmüllkarte Sperrmüll daheim abholen lassen. Reicht das nicht aus, kann man den Müll ins Entsorgungszentrum Mergelstetten bringen. „Das kann man sich wirklich leisten“, findet Heinecker. Zehn Euro kostet die Entsorgung von bis zu 100 Kilogramm Sperrmüll.

Wohin nun mit der alten Kleidung?

52 Container für Altkleider wurden Ende April auf öffentlichen Flächen in Heidenheim entfernt. Doch wer alte Sachen abgeben möchte, hat eine ganze Reihe an Alternativen.

Alle 17 Wertstoffzentren im Kreis Heidenheim sind mit einem Container für Altkleider sowie für Schuhe ausgestattet.

Das Deutschen Rote Kreuz (DRK) betreibt im Gebäude der Geschäftsstelle, Schloßhaustraße 98, eine Kleiderkammer. Dort können gut erhaltene und saubere Kleidung, Schuhe und Accessoires – beispielsweise Gürtel, Taschen oder Hüte – abgegeben werden. Angeboten werden Damen-, Herren- und Kinderbekleidung sowie textile Haushaltswaren. Die Kleiderkammer hat Dienstag vormittags und Mittwoch nachmittags geöffnet. Darüber hinaus hat das DRK auf dem Parkplatz der Geschäftsstelle Kleidercontainer aufgestellt.

Mit dem „Kleiderglück“ betreibt das DRK auch in Giengen, Markstraße 47, einen Second-Hand-Laden. Hier können ebenfalls Kleiderspenden in einem Container hinter dem Haus abgegeben werden.

Die Diakonie betreibt in der Hauptstraße 88 in Heidenheim einen Second-Hand-Laden, der auch Kleiderspenden annimmt.

Auf Privatgrundstücken, beispielsweise den Parkplätzen von Supermärkten, gibt es nach wie vor Container privater Altkleidersammler