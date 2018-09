Heidenheim Staatsanwaltschaft klagt United-Tribuns-Chef an

Heidenheim / Silja Kummer

Einem seit April in Untersuchungshaft sitzenden Heidenheimer wird Drogenhandel vorgeworfen.

Nach mehreren Hausdurchsuchungen hatte die Polizei im April zwei Männer festgenommen, die mit Drogen gehandelt und Falschgeld in Umlauf gebracht haben sollen.

Gegen einen der beiden, den 29-jährigen Cihan O., hat die Staatsanwaltschaft Ellwangen jetzt Anklage am Landgericht Ellwangen erhoben. „Wir gehen davon aus, dass er der Präsident aller württembergischen Chapter der United Tribuns und der Gründer des Chapters Ulm-Heidenheim war“, sagt Staatsanwalt Armin Burger zur Funktion des Angeklagten in der rockerähnlichen Gruppierung.

Kokain und Marihuana im Spiel

Insgesamt werden dem Heidenheimer fünf Taten vorgeworfen, die sich zwischen Juni 2016 und März 2017 abgespielt haben sollen. Der 29-Jährige soll unter anderem 70 Gramm Kokain verkauft haben und in drei Fällen insgesamt 25 000 Euro Falschgeld in Umlauf gebracht haben. In zwei Fällen wurden damit Drogen bezahlt. In einem weiteren Fall soll der Mann 5000 Euro Falschgeld zu Mitgliedern der „United Tribuns“ nach München gebracht haben.

Neben dem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen wird dem Mann auch Betrug vorgeworfen. Hintergrund dafür ist ein gescheitertes Drogengeschäft mit 1,5 Kilogramm Marihuana, bei dem es darum ging, das Geld für den Deal zu bekommen.

Im Fall des zweiten Mannes, der im April ebenfalls verhaftet wurde, seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Sein Haftbefehl wurde aber außer Vollzug gesetzt, er ist mit Auflagen auf freiem Fuß. Bei dem zweiten Verdächtigen handelt es sich um den Mann, der im April 2016 bei einer Schießerei in der Heidenheimer Clichystraße von einem Mitglied der rivalisierenden Gruppe „Black Jackets“ mit einer Schusswaffe schwer verletzt worden war.

Darüber hinaus laufen auch noch weitere Ermittlungen gegen Männer, die in die Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein sollen.

Die Verhandlung gegen den 29-Jährigen am Landgericht Ellwangen ist noch nicht terminiert, soll aber wahrscheinlich im Oktober stattfinden.