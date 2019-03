Die Stadt unterstützt die Sprachförderung in Kindergärten und an Grundschulen mit 126 000 Euro pro Jahr. Die Vorbereitungsklassen hingegen bleiben Aufgabe der Schulen und damit des Landes.

Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Damit ihn Kinder aus zugewanderten Familien möglichst schnell bekommen, engagiert sich die Stadt Heidenheim mit 126 000 Euro jährlich in der Sprachförderung nach dem „Heidenheimer Modell“. Durch die verstärkte Zuwanderung von Flüchtlingen, aber auch aus Osteuropa seit dem Jahr 2016 stehen die Verantwortlichen auf diesem Gebiet vor einer neuen Herausforderung, erläuterte David Mittner dem Ausschuss für Kultur, Soziales, Schulen und Sport des Gemeinderats. Mittner ist Leiter des Geschäftsbereichs Kinder, Jugend und Familie bei der Stadtverwaltung.

Aktuell gibt es die intensive Sprachförderung in 24 Kindertageseinrichtungen. 360 Kinder werden von 53 geschulten Sprachförderkräften beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. Die Sprachförderung in den Kindergärten kostet jährlich rund 130 000 Euro, wobei die Stadt 88 0000 Euro vom Land erstattet bekommt. Zusätzlich sorgt die Stadt für wöchentlich 171 Stunden Sprachförderunterricht an acht Grundschulen der Stadt, von dem 230 Kinder profitieren. Dieser Bereich kostet jährlich 115 000 Euro, von denen das Land 31 000 Euro übernimmt.

Schon 2015 zeichnete sich ab, dass die deutlich gestiegene Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund eine Weiterentwicklung des „Heidenheimer Modells“ erfordern würde. Die Kindern wurden dazu gemäß ihren Sprachkenntnissen von den Schulen in drei Fördergruppen eingeteilt. „Es wurde schnell klar, dass die dabei angemeldeten Bedarfe die personellen und finanziellen Ressourcen bei weitem überschritten hätten“, berichtete Mittner. Dies habe daran gelegen, dass die Schulen alle Kinder mit geringen oder gar keinen Sprachkenntnissen in der Gruppe A mit dem meisten Förderbedarf angemeldet hatten, obwohl diese in den sogenannten Vorbereitungsklassen hätten unterrichtet werden müssen. „Dafür gab es aber nicht genug Lehrer“, so Mittner. Die Stadtverwaltung sieht aber die Sprachförderung für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Muttersprache an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen als „ureigene Aufgabe der Schulen“ und damit finanziell in der Verantwortung des Landes. „Mit der Verdreifachung des Umfangs der Sprachförderung nach dem Heidenheimer Modell hätte die Stadt Heidenheim somit eine Aufgabe des Landes übernommen“, erläuterte Mittner.

Die Stadt fand deshalb zusammen mit den Rektoren der Grundschulen die Regelung, dass das vorhandene Budget entsprechend der von den Schulen angemeldeten Bedarfe aufgeteilt wird, ohne dass die Anzahl der Förderstunden insgesamt erhöht wird.

Eine Verbesserung der Qualität der Sprachförderung in den Kindergärten soll künftig dadurch erreicht werden, dass nur noch pädagogische Fachkräfte oder gut weiterqualifizierte Kräfte eingesetzt werden sollen. Zuvor war eine zweitägige Einführungsfortbildung ausreichend für die Sprachförderung. „Die neue Herausforderung ist aber, dass zunehmend Kinder betreut werden müssen, die gar kein Deutsch können“, sagte Mittner.Dadurch werde die Sprachförderung komplexer und herausfordender.Für die Weiterbildung der Sprachförderkräfte zuständig sein sollen zwei Sprachpädagoginnen, die im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ selbst eine intensive Fortbildung erfahren haben. Damit diese beiden Fachkräfte im Umfang von 25 Prozent einer Vollzeitstelle tätig werden können, muss die Stadt zusätzliche jährliche Kosten von 15 000 Euro tragen. Begonnen werden soll damit im kommenden Jahr, weshalb die zusätzlichen Mittel für den Haushalt 2020 angemeldet werden.