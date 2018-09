Heidenheim Sport soll bei Integration von Flüchtlingen helfen

Heidenheim / Karin Fuchs

Das Augenmerk liegt bei insgesamt sinkenden Flüchtlingszahlen auf den Menschen, die dauerhauft hier bleiben werden.

Die Situation um die Flüchtlinge wandelt sich deutlich. Während vor zwei Jahren noch Omnibusse voller geflüchteter Menschen in den Landkreis kamen und Unterkünfte und Versorgung die dringendsten Fragen waren, zeichnet sich heute ein anderes Bild: „Wir haben kaum mehr Neuzugänge, höchstens fünf bis zehn pro Monat“, sagt Peter Polta, Erster Landesbeamter des Landkreises.

„Der Schwerpunkt unserer Arbeit verlagert sich deshalb immer mehr hin zur Integration. Und dafür kann der Sport Enormes leisten.“

Vereinsleben ist typisch deutsch

Davon ist auch Klaus-Dieter Marx überzeugt. Als Sportkreisvorsitzender und Vertreter der mehr als 130 Sportvereine weiß er um die gesellschaftliche Verpflichtung des Sports. „Es geht nicht um Sportprogramme allein für Flüchtlinge, sondern darum, die Vereine und alle Gruppen, die etwas mit Flüchtlingen zu tun haben, zusammen zu führen.“

Denn wer sagt nicht, dass ein Integrationsmanager nicht einen guten Fußballer oder Läufer kennt und den an einen Verein weiter vermittelt. „Das hat es schon gegeben“, so Marx

Warum finden Flüchtlinge und Vereine so schwer zusammen? Die Flüchtlinge kennen die Struktur des Vereinswesen in Deutschland meist so nicht, meint Polta und hofft, dass die beim Forum geknüpften Kontakte Früchte tragen.

2222 Flüchtlinge, davon 1500 anerkannt

Derzeit leben im Landkreis Heidenheim 2222 Menschen mit Fluchthintergrund, beschreibt Peter Polta die Dimension. (Zur Info: Insgesamt leben im Landkreis mehr als 130 000 Menschen) 1500 Flüchtlinge seien anerkannt, bei rund 500 Asylbewerbern laufen die Verfahren und rund 200 seien abgelehnt und ausreisepflichtig. Die Großteil der Integrationsarbeit werde derzeit in den Kommunen geleistet, wo Integrationsmanager neben den Ehrenamtlichen einen wichtigen Beitrag leisten.

In der Anschlussunterbringung beim Landkreis leben derzeit 225 anerkannte Flüchtlinge. Das sind Menschen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Bleibe gefunden haben und deshalb in den beiden noch verbliebenen Integrationszentren im Heidenheimer Haintal und im Ziegelhof bei Steinheim untergebracht sind. Beim Großteil, nämlich 145 Flüchtlingen, handelt es sich Menschen aus Schwarzafrika. Viele davon seien alleinstehende Männer, sagt Polta.

Integrationskonzept 2.0 mit Augemerk auf Arbeitsmigranten

Um bei der Integration noch besser zu werden, wird der Landkreis im Spätherbst mit der Arbeit am Integrationskonzept 2.0 beginnen, das bis Sommer 2019 fertig sein soll. Darin soll auch um Arbeitsmigranten aus Osteuropa, deren Gruppe größer sei als die der Flüchtlinge.

Auch dabei kann der Sport eine Rolle spielen. Erste Erfahrungen habe der Sportkreis schon gemacht, erzählt Marx, der auf einen Schwimmkurs speziell für Flüchtlinge verweist.

Die Resonanz auf das Regionalforum Integration ist bislang gut. Laut Marx haben sich bereits 50 Teilnehmer angemeldet. Wie viele es insgesamt noch werden, könne er schwer einschätzen. Er habe mit 70 bis 100 geplant.

Um das geht es beim Regionalforum

Ort der Veranstaltung ist das Voith-Trainingscenter. Nach einem Frühstück um 8.30 Uhr folgen diverse Vorträge, es bleibt aber auch Zeit für den Austausch.

Peter Polta, erster Landesbeamte, geht auf die aktuelle Situation im Landkreis ein. Neben den Zahlen erläutert er auch die Struktur der Integrationsarbeit.

Ein Geflüchteter berichtet über seine Beweggründe seiner Flucht, den Weg nach Deutschland und die Erfahrungen, die er hier gemacht hat.

Die Fußballabteilung des Sportvereins Winnenden wurde auf Landesebene für seine Ideen zur Integration von Flüchtlingen ausgezeichnet und stellt seine Ideen vor

Der WLSB (Württembergische Landessportbund) hat ebenfalls Konzepte erarbeitet und stellt auch Geld bereit. Darüber informiert ein WLSB-Vertreter. Die Veranstaltung wird vom WLSB zudem anerkannt als Fortbildung und zur Verlängerung der Übungsleiter- und Trainerlizenz. Ende ist um 13 Uhr.

Anmeldungen bis 3. Oktober an den Sportkreis veranstaltungen@sportkreis-hdh.de