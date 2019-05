Themen in diesem Artikel Europawahl

CDU und SPD haben eingebüßt: Wohin ihre Stimmen im Wahlkreis Heidenheim gegangen sind.

Die Machtverhältnisse haben sich nach der Europawahl verschoben: und zwar weg von der CDU und der SPD und hin zu den Grünen. Das Institut für Wahl-, Sozial- und Methodenforschung in Ulm hat die Wählerwanderungen in der Stadt und im Landkreis Heidenheim analysiert. Das Bild ist nahezu deckungsgleich.

Wer profitiert von der hohen Wahlbeteiligung?

Die CDU hat bei der Europawahl im Landkreis und in der Stadt zwar die meisten Nichtwähler mobilisiert, kann aber dennoch nicht punkten. Der Grund: Die Grünen ziehen fast ebenso viele Nichtwähler an und bekommen zudem noch viele Stimmen von der CDU, die ebenso an die FDP kräftig verliert.

Und die SPD? Die früheren SPD-Wähler zieht es in Scharen zu den Grünen. Die Sozialdemokraten sind auch die Einzigen, die von der höheren Wahlbeteiligung nicht profitieren konnten. Die SPD hatte unterm Strich weniger Stimmen als vor fünf Jahren. Das war bei keiner der anderen Parteien der Fall. Aus dem Pool der Nichtwähler fischte nach CDU und Grünen vor allem die AfD fleißig ab. Den viertgrößten Nichtwähler-Anteil konnten erstaunlicherweise die Piraten mobilisieren.

