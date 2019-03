Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war am Donnerstag zu Besuch im Klinikum Heidenheim und sprach mit Ärzten, Pflegepersonal und Management.

Erst mal in den Schockraum: Gesundheitsminister Jens Spahn begann seinen Besuch im Heidenheimer Klinikum am Donnerstag in der Zentralen Notaufnahme (ZNA). Diese Route hatten die Verantwortlichen des Klinikums sicherlich mit Bedacht gewählt, schließlich stellt die Finanzierung dieses wichtigen Bereichs ein großes Problem dar. 35 bis 50 Euro sei die Pauschale, die das Klinikum für jeden Patienten in der ZNA bekomme, die Kosten würden aber bei 150 Euro pro Patient liegen. „Wir haben hier seit Jahren ein Defizit“, so Klinik-Geschäftsführer Udo Lavendel. Spahn versicherte, dass dieses Problem bereits auf seiner Agenda stehe.

„Arbeiten Sie gerne hier?“

ZNA-Chefarzt Norbert Pfeufer führte durch seinen Bereich, der für 16 000 Patienten jährlich geplant wurde. Tatsächlich suchen aber 34 000 Menschen die ZNA auf - und davon gehe die Hälfte nicht in die stationäre Aufnahme.

Lob gab es von Spahn für die Planungen im Klinikum, einen zentralen Aufnahmebereich zu schaffen. Beim Rundgang zeigte sich der Minister interessiert und offen, auf seiner dreitägigen Baden-Württemberg-Tour hatte ihn der Bundestagsabgeordnete und Parteifreund Roderich Kiesewetter nach Heidenheim eingeladen. Spontan wendete Spahn sich dem Pflegepersonal zu („Arbeiten Sie gerne hier?“), auch wenn im Beisein des Klinikchefs und des direkten Vorgesetzten wohl nicht allzu viele Antwortmöglichkeiten offen waren.

Im Klinikhörsaal stellte sich Spahn anschließend den Fragen von vielen lokalen Verantwortlichen aus Politik und Medizin. Lob gab es sowohl von Udo Lavendel als auch von Pflegedirektor Klaus Rettenberger für das Pflegepersonalstärkungsgesetz, mit dem 13 000 neue Stellen finanziert werden. „Das große Problem ist aber, dass der Markt im Moment nicht so viel Personal hergibt“, so Lavendel. Deshalb müsse man mit Agenturen arbeiten, die Fremdpersonal vermitteln, das in der Regel besser bezahlt wird als die Festangestellten. „Vielleicht entsteht ein ruinöser Wettbewerb um Pflegekräfte“, fürchtete der Klinikgeschäftsführer.

Rettenberger bekräftigte, dass man händeringend nach Personal suche. Ohne ausländische Fachkräfte werde es nicht gehen, so der Pflegedirektor. Allerdings dauere es viel zu lange, bis beispielsweise Krankenschwestern aus Indien oder von den Philippinen ein Visum bekommen würden. Spahn erklärte, dass man zwei bis vier Länder identifizieren wolle, mit denen dann eine staatliche Kooperation zustande kommen solle.

„Das werden keine Länder sein, die selbst altern“, sagte er. Als Beispiel nannte er den Kosovo, von das Durchschnittsalter bei 27 Jahren liege. Pflegekräfte von dort könnten dann durch eine Regelanerkennung ihrer Berufsabschlüsse und schnelle Visa nach Deutschland kommen.

Druck ist erwünscht

Auf die Frage von Oberbürgermeister und Kreisrat Bernhard Ilg, warum die Kliniken so knapp finanziert würden, dass die kommunalen Träger einspringen müssten, erläuterte Spahn, dass es in Deutschland noch immer zu viele Kliniken und in manchen Städten eine zu große Bettendichte gebe. „Wir brauchen den Druck auf dem Gesamtsystem“, so Spahn. Und er forderte die lokalen Akteure zum Umdenken auf: Er wünsche sich mehr Kooperationen und Klinikverbünde. „Jeder macht alles geht nicht mehr“, so der Gesundheitsminister.

Die Sorge des ärztlichen Direktors Dr. Jan-Peter Schenkengel, des Vorsitzenden der Kreisärzteschaft Dr. Jörg Sandfort und von Kreisrat Dr. Ulrich Geyer, dass auch ärztlicher Nachwuchs fehle und deshalb mehr Studienplätze für Medizin geschaffen werden müssen, wies Spahn jedoch in eine andere Zuständigkeit: „Das ist Sache der Länder.“

