Bei einer Klausurtagung diskutierte der VdK-Kreisverband über Öffentlichkeitsarbeit.

Der Kreisverband Heidenheim des Sozialverbands VdK hatte seine 24 Ortsverbände zu einer Klausurtagung nach Oggenhausen eingeladen. Mit mehr als 40 Teilnehmern aus dem Ehrenamt entwickelte Kreischef Wolfgang Klook einer Pressemitteilung zufolge Ideen, wie der Sozialverband im Kreisgebiet Heidenheim künftig besser nach Außen auftreten könne.

„Unsere Ortsverbände bieten im ganzen Kreis attraktive Angebote an – ob als Lotsen im Dschungel des Sozialrechts, Vorträge zu Themen der Vorsorgen, Pflege, Gesundheit oder auch Ausflüge für Menschen mit Behinderung oder altersbedingten Einschränkungen“, so Klook. „Dieses Angebot wollen wir künftig besser bündeln und verstärkt im Kreisgebiet dafür werben.“ Auftakt für den neuen Weg in der Öffentlichkeitsarbeit wird das Sommer- und Miteinanderfest des Vereins Therapeutisches Reiten Bolheim sein. Am 8. September wird der VdK dort mit einem neuen Konzept, welches im Sommer erarbeitet wird, die Angebote seiner 24 Ortsverbände vorstellen.

Der Kreisverband Heidenheim hat mit seinen 24 Ortsverbänden 4673 Mitglieder und gehört dem Landesverband Baden-Württemberg mit 128 000 Mitgliedern an. Die Arbeit im Kreis schultern vor allem Ehrenamtliche. Der Verband nimmt auf Entwicklungen in Renten-, Gesundheits- und Sozialpolitik aktiv Einfluss, ist föderal strukturiert, parteipolitisch und konfessionell neutral sowie finanziell unabhängig. pm