Zum Verkauf der Baugesellschaft GBH und der Heidenheimer Beteiligung in Frankenthal („Schöner Wohnen in Frankenthal“, HZ vom 30. März)

Der Verkauf der GBH 2006 war aus der Sicht vieler Bürger falsch und wird auch heute noch, im Gegensatz zur Meinung unseres OB Ilg, der ja maßgebend daran beteiligt war, als ein falscher Beschluss gesehen. Wer die damaligen Vorgänge nicht kannte, wurde durch den sorgfältigen Bericht von Silja Kummer aufgeklärt und kann sich selbst ein Urteil bilden.

Fest steht, das wurde in dem sonst so ausführlichen und klaren Bericht nicht erwähnt, dass es großen Widerstand in der Bevölkerung und von Parteien (z.B. der SPD und DKP) gegen den Verkauf gegeben hat, der zum ersten Bürgerentscheid in Heidenheim führte.

Obwohl der klare Ausgang dieser Abstimmung (75,5 Prozent der Stimmen waren gegen den Verkauf, 24,5 Prozent dafür) bei 26,9 Prozent Beteiligung zur Verhinderung des Verkaufs hätte führen müssen, konnte dieser Bürgerentscheid nicht gewonnen werden, weil die damalige Landesregierung (CDU) das Quorum der Beteiligung so hoch angesetzt hatte, dass es nahezu unmöglich wurde zu gewinnen.

Dazu kam noch, dass die Presse und die Befürworter des Verkaufs unermüdlich auf die Bürger einredeten, der Bürgerentscheid würde auf keinen Fall etwas an dem Beschluss ändern können und eine Beteiligung an der Wahl sei daher sinnlos.

Hätte man die Bürger, denen ja der größte Teil der GBH gehört hat, wirklich demokratisch miteinbezogen, (es wurde ja alles, wie der Verkauf unserer Kanalisation und der Stadionverkauf für zunächst einen Euro, nicht öffentlich ausgehandelt) wir würden auch heute noch eine gut geführte, gewinnbringende Baugesellschaft in Heidenheim haben, wie das in Frankenthal der Fall ist.

Sehr bedauerlich ist auch die Tatsache, dass die Firma Voith und die Kreissparkasse sich mit in dieses Boot haben holen lassen: Ein Teil ihres sozialen Engagements für das gute Wohnen in unserer Stadt, zum Wohle ihrer Bürger, blieb auf der Strecke.

Günter Luft, Heidenheim