Am Sonntag, 24. März, findet in der Reihe „Der rote Sessel“ um 11 Uhr eine Lese-Matinée im Haus „Amthor“ auf dem Talhof statt. Eingeladen sind alle, die selbstverfasste Texte (Lyrik, Erzählungen, Biographisches usw.) vortragen oder auch nur zuhören möchten. Dauer pro Beitrag ca. 15 Minuten. Für einen kleinen Imbiss mit Getränken ist gesorgt. Wer etwas vorlesen möchte, sollte sich unter Tel. 07321.3424024 oder per Mail unter info@amthor-verlag.de anmelden. Der Eintritt ist frei.