Am Sonntag, 7. Juli, findet das Sommerfest des Faltbootclubs statt.

Am Bootshaus des Faltbootclubs Heidenheim, in den Seewiesen 53, findet am Sonntag, 7. Juli, das Sommerfest des Vereins statt. Los geht es bereits vormittags um 10.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht der 31. Heidenheimer Kanuslalom-Wettbewerb. Um 13 Uhr startet die Jugend, um 15 Uhr beginnt der Kanuslalom der Erwachsenen. Im Anschluss gibt es eine Vorführung des Trendsports Stand-Up-Paddeln und die Möglichkeit es mal selbst auszuprobieren. Siegerehrung ist um 17 Uhr.