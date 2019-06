Dieses Wochenende spielen drei Bands im Brenzpark. Am Freitag eröffnet die Gruppe um Sängerin Carina Fiedler.

Am Freitag, 28. Juni, eröffnet „The Acoustic Edge“ das Wochenendprogramm bei „Sommer im Park“ um 19 Uhr.

„The Acoustic Edge“ ist das Alter Ego des „Cohen Project“. Die Sängerin Carina Fiedler komplettiert die Band an diesem Abend. Perlen des Folk-Pop von internationalen Größen performt die Gruppe auf ihre eigene Art. Ihr Programm „A Handful Of Folk“ enthält Songs von Simon and Garfunkel, Cat Stevens, Cindy Lauper, Moody Blues und Barclay James Harvest, zudem einige irische und deutsche Lieder. In Ihrer Live-Interpretation konzentrieren sich die Musiker auf Gitarrenarrangements mit teilweise zweistimmigem Gesang. Sie verzichten dabei fast völlig auf technische und digitale Klangveränderungen, um die Authentizität weitgehend zu bewahren. Dafür spielen sie aber mitunter zum Teil frei improvisierte Gitarrensolos und einige Melodien zusätzlich. So bleibt das Wesentliche eines Originals erhalten und wird doch zu etwas Eigenem.

Das Konzert findet auf dem kleinen Festplatz im Brenzpark statt. Für Parkbesucher ist kein zusätzlicher Eintritt fällig.