André Carswell, „Quasi Musici“, „Chansons d‘amour“ und die Stuttgarter Saloniker treten bei „Sommer im Park“ auf.

„Singing for your Soul“ heißt es am Donnerstag, 20. Juni, ab 16 Uhr. Sänger André Carswell und Pianist Michael Hauck spielen in kleiner Besetzung – alles handgemacht und doch ein kompletter Sound. Die beiden Musiker haben ein großes Repertoire: Soulklassiker finden ebenso Platz wie Rock-Oldies und -Balladen. Unterstützt von frischen Piano-Grooves, trifft André Carswell mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme immer wieder die Herzen der Zuhörer.

Mit „Quasi Musici“ kommt am Freitag, 21. Juni, ab 19 Uhr eine altbekannte Heidenheimer Formation auf die Bühne im Brenzpark. Die Band ist seit über 30 Jahren eine feste Größe in der Heidenheimer Musikszene, seit Kurzem wird sie nun noch durch Andreas Antoniuk komplettiert. Sie singen Lieder von Freiheit, Solidarität, Toleranz und Liebe, von Interpreten wie Amy McDonald, Van Morrison, Leonard Cohen und vielen mehr.

„Chanson d’amour – et d’automne“ – Chansons mit Stefan Edelmann und Band gibt es am Samstag, 22. Juni, um 19 Uhr. Klassiker des Chanson sind ebenso dabei wie hierzulande Unbekanntes, meist melancholisch und dabei erfrischend fern von Baskenmützenklischees. Ausgefeilte Arrangements, zelebriert von vier versierten Jazzmusikern und einem Sänger, ergeben am Ende eine groovende Kammermusik.

Wassermusik mit den „Stuttgarter Salonikern“ auf der Bühne in der Brenz folgt am Sonntag, 23. Juni, um 18 Uhr. Auf der schwimmenden Bühne spielen die Musiker auf ihren klassischen Instrumenten Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Die schwimmende Bühne befindet sich bei der Brücke am kleinen Festplatz. Alle anderen Veranstaltungen finden auf dem kleinen Festplatz im Brenzpark statt. Für Parkbesucher ist der Eintritt frei.