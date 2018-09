Heidenheim Sollte man Flächen erhalten oder Industrieparks schaffen?

Heidenheim / Patrick Vetter

Im Kreis Heidenheim gibt es Planungen für Industrieparks an mehr als einer Stelle. Was halten sie davon? Sollte man so Arbeitsplätze schaffen oder besser landwirtschaftliche Flächen erhalten?

Der Industriepark auf Giengener Gemarkung an der A7 hat viele Gegner. Die Kritik an dem Vorhaben war ganz klar: Zu viel Fläche und Ackerboden würde verbaut werden. Es geht um 40 Hektar Land, die durch den Industriepark unter Beton verschwinden werden. Giengens Landwirte sprechen sich gegen das Vorhaben aus. Auch der Hermaringer Gemeinderat stand nicht von Anfang an hinter der Idee.

Auf der anderen Seite steht ein Argument, das für das Gewerbegebiet spricht: Viele Arbeitsplätze und Gewerbesteuer sollen die Unternehmen, die sich in Giengen ansiedeln, bringen. Mittlerweile gibt es ein vorläufiges Ergebnis: Die Planungen für das Gewerbegebiet gehen weiter.

Auch auf der Gemarkungsgrenze Königsbronn/Heidenheim ist ein umstrittener Industriepark geplant. Was halten Sie von so großen Gewerbegebieten? Finden Sie es gut, dass dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden? Oder wäre es besser, die Natur und landwirtschaftliche Flächen zu erhalten?