Dischingen Wasser Marsch: So wird man Feuerwehrmann

Dischingen / Manuela Wolff

Wer mit der freiwilligen Feuerwehr zu Einsätzen ausrücken möchte, muss eine Grundausbildung absolvieren – Löschübung inklusive.

Echt jetzt? Da hat tatsächlich mal alles reibungslos geklappt, und dann geht‘s zur Belohnung trotzdem wieder zurück auf null? Lange Gesichter bei den vier angehenden Feuerwehrleuten, die im Rahmen ihrer Grundausbildung heute das Löschen üben. Nachdem Rohre, Seile, Schläuche wieder ordentlich im Übungsfahrzeug verstaut sind, heißt es zum x-ten Mal an diesem Samstagvormittag: antreten.

Oberbrandmeister Fritz Jenewein mimt den Gruppenführer und erteilt den Befehl: Wasserentnahme aus dem Härtsfeldsee, Brandbekämpfung auf dem angrenzenden Spielplatz. Im Eilschritt tragen Wassertrupp und Angriff strupp die Ausrüstung zusammen, drei junge Männer, eine junge Frau, die Sonne knallt von oben, die Zeit drängt, der Schweiß rinnt, so langsam geht allen hier die Puste aus.

„Hoch! Runter! Hoch! Runter!“, kommandiert der Truppführer, Oberbrandmeister Jenewein kritisiert und lobt ununterbrochen und in Echtzeit. Die Saugleitung wird mit vereinten Kräften verlegt. Mit Schmackes werden Schläuche ausgerollt. Die 196 Kilo schwere Pumpe wird zu viert vom Einsatzwagen gehoben, schwer ist auf Dauer auch die robuste Schutzkleidung - und dann, endlich: Wasser marsch!

Die Grundausbildung findet für alle freiwilligen Wehren im Landkreis an verschiedenen Standorten statt. Teilnehmen darf jeder der mindestens 17 Jahre alt ist und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder einer Werkfeuerwehr ist. Die Ausbildung dauert zwei Monate und umfasst insgesamt 74 Stunden Th eorie und Praxis. Vermittelt werden neben der Feuerwehrdienstvorschrift drei beispielsweise auch das Versorgen von Verletzten, das sichere Aufstellen von Leitern, Knoten müssen gelegt, Personen aus Unfallfahrzeugen gerettet werden. Auch der Vortrag eines Seelsorgers steht auf dem Programm. Wie geht man mit Angehörigen und anderen Betroff enen am Einsatzort um? Wie kann man traumatisierten Kameraden beistehen? Für Max Feinauer ist Feuerwehr viel mehr als Dienst nach Vorschrift.

Der 20-jährige Physikstudent wohnt in Hohenmemmingen, wo das Vereinsleben natürlich auch deshalb noch so lebendig ist, weil es an Alternativen mangelt. Was machen junge Menschen in ländlichen Gegenden mit ihrer freien Zeit? „Bei uns sind alle in der Landjugend, im Sportverein oder bei der Jugendfeuerwehr. Oft sogar überall gleichzeitig“, sagt Max Feinauer.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind in Hohenmemmingen die Regel, Kameradschaft wird großgeschrieben, es ist ein „cooles“ Miteinander im Ort, das eben auch in der Feuerwehr verankert ist. Grundausbildung machen oder nicht, das war für den jungen Mann deshalb keine Frage. „Macht doch Spaß, wenn alle mit dabei sind“, sagt er.

Für Fritz Jenewein, der mit seinen 53 Lebensjahren 35 Jahre Feuerwehr hinter und sicherlich noch einige Jahre vor sich hat, ist die Begeisterung der Kursteilnehmer die halbe Miete. „Die Leute sind alle freiwillig hier. Was von ihnen gefordert wird, ist immens“, sagt er. Und deshalb muss Grundausbildung seiner Ansicht nach auch Spaß machen, muss interessant und, wenn möglich, auch mal spektakulär sein. Als Beispiel nennt er die Demonstration „mit der Feuersäule“.

Zwei Kilo brennendes Fett werden mit einem Glas Wasser übergossen. Diesen Anblick, da ist sich Jennewein sicher, werden die Anwärter in ihrem ganzen Leben nicht mehr vergessen. Auch die Anprobe der Atemschutzausrüstung bleibt eindrücklich in Erinnerung. Schon mal versucht, mit Schutzkleidung, dem Feuerwehr-Sicherheitsgürtel und der schweren Atemluft fl asche auf dem Rücken über die Wiese zu laufen? Schon ohne Rauch und Feuer ist das Fortkommen mühsam.

© Foto: Christian Thumm

Der Respekt vor den Kameraden, die in dieser Montur manchmal unter Lebensgefahr in Häusern nach einFahrzeugkunde: Die Feuerwehrleute müssen wissen an welchem Platz welche Gegenstände im Fahrzeug untergebracht sind. Technische Hilfe: Hier wird gelernt, wie man sich Zugang zu eingeklemmten Personen im Fahrzeug macht.

Martin Schmidt, Ausbildungsleiter und Oberlöschmeister, beobachtet genau, was die Auszubildenden machen. geschlossenen Bewohnern suchen, wächst mit jedem vergossenen Schweißtropfen ein Stückchen mehr. Damit im Ernstfall, wie auch beim Großbrand Anfang des Jahres bei der Fa. Edelmann alles klappt, müssen Abläufe standardisiert werden. Bei der Grundausbildung werden die Weichen dafür ohnehin gestellt.

„Der Verteiler ist die Gefahrengrenze“, hört man immer und immer wieder, und dass man beim Koppeln der Saugleitung unbedingt nach rechts „aussteigen“ muss. Wer steht wo beim Antreten? An welcher Stelle fi ndet man im Einsatzfahrzeug welche Ausrüstung? Die ständige Wiederholung wichtiger Grundsätze und Verhaltensregeln in Th eorie und Praxis zeigt schnell Wirkung. Bald gibt es kaum mehr was zu kritisieren.

Tanja Oechsle hat trotzdem ein bisschen Bammel vor dem ersten Einsatz. Schon nach der Abschlussprüfung im Juni wird sie bei Alarmierungen benachrichtigt werden und ausrücken zu Einsätzen aller Art. „Es ist beruhigend, dass man immer erfahrene Kameraden an seiner Seite haben wird. Trotzdem bleibt die Unsicherheit. Man weiß ja nicht, was einen dort erwartet“, sagt die Großkuchenerin. Eigentlich ist das Leben der zweifachen Mutter ausgefüllt mit Alltag, Familie und Arbeit.

© Foto: Christian Thumm

Was hat sie dazu bewogen, sich trotzdem zur Feuerwehrfrau ausbilden zu lassen? „Wir können nicht immer die Verantwortung auf andere abschieben“, sagt Tanja Oechsle. Mit bestem Beispiel vorangehen, selbst Verantwortung übernehmen und im Notfall für andere da sein, das ist ihr wichtig. Sehr zu schätzen weiß sie außerdem die tolle Kameradschaft und dass man immer wieder etwas Neues lernt, sei es bei der Grundausbildung oder an gewöhnlichen Gruppenabenden.

Und noch etwas hat Oechsle dazu bewogen, künft ig Dienst im Zeichen des Blaulichts zu tun: „Für viele ist selbstverständlich, dass die Feuerwehr kommt, wenn man sie ruft , egal ob bei Bränden, Unfällen oder Naturkatastrophen. Aber wer soll denn kommen, wenn keiner mehr aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmacht?“ Info Wer Interesse hat Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Heidenheim oder einer deren Abteilungen zu werden kann sich einfach bei der örtlichen Feuerwehr melden. Weitere Infos hier.

Die Grundausbildung

An zehn Terminen, davon fünf Samstage sowie viermal unter der Woche, werden folgende Kenntnisse vermittelt:

Rettung (Sofortmaßnahmen) Knoten und Stiche Persönliche Schutzausrüstung Feuerwehrdienstvorschriften Löscheinsatz Fahrzeugkunde Rechtsgrundlagen Brennen und Löschen Technische Hilfe (Verkehrsunfall) Gerätekunde Unfallverhütungsvorschriften Gefährliche Stoffe und Güter Psychische Belastung Einsatzübung Verhalten bei Gefahr

Am Ende der Grundausbildung gibt es noch einen praktischen, schriftlichen und theoretischen Leistungsnachweis, für den die restlichen Stunden eingeplant sind, bei dem man zeigen kann was man alles gelernt hat!