Der SPD-Ortsverein fragt, wie die Innenstadt attraktiver werden kann. Und bekommt Ideen geliefert: von der Überdachung der südlichen Hauptstraße bis zum Wunsch nach einem Stadtbach.

Die südliche Hauptstraße wird durch eine Überdachung zu einer Art Einkaufszentrum. Die Mikado-Stäbe auf dem Eigen-Jaekle-Platz werden abgebaut zugunsten eines Treffpunkts mit Tischen oder Stühlen. Durch die Hauptstraße plätschert das Wasser, vielleicht sogar ein neuer Stadtbach. Warum nicht?

Bei der vom SPD-Ortsverein initiierten Bürgerwerkstatt am Samstag im Loderer-Zentrum gab es keine Denkverbote. Weder Geld noch Machbarkeit sollten zunächst eine Rolle spielen. „Manchmal sind auch die schrägsten Gedanken Impulse, aus denen etwas entstehen kann“, ermutigte Ingrid Katz-Hofelich, die die SPD als Moderatorin für die Bürgerwerkstatt engagiert hatte.

Ausgangspunkt war, so Orts- und Kreisvorsitzender Dr. Florian Hofmann, die Frage: Wie stellen sich die Bürger ihre Innenstadt vor? Diese im Gemeinderat und vom Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsvereins HDH ständig diskutierte Frage bedarf noch vieler Antworten. Die durchschlagende Idee gibt es nicht, doch einige Antworten davon haben die Stadtverwaltung und der HDH gemeinsam erarbeitet.

Fußgängerzone Poller, Stühle, Pflanzen: So könnte die Innenstadt schöner werden Im gemeinsamen Bemühen, die Innenstadt attraktiver zu machen, fanden der Vorstand der Händlervereinigung und die Verwaltung bei einem Runden Tisch erste Lösungsansätze.

Der städtische Wirtschaftsförderer Georg Würffel und die HDH-Vorstandsmitglieder Christa Zembsch und Alexander Reinhardt stellten die ersten Ergebnisse eines runden Tisches vor, bei dem die Möblierung der Hauptstraße, eine neue Eventbeleuchtung, der Lieferverkehr in der südlichen Hauptstraße, aber auch die Sauberkeit und die Leerstände zur Sprache kamen. Und warum das alles: „Was uns fehlt, ist eine längere Verweildauer in der Stadt“, sagte Christa Zembsch.

Das war auch der Grundtenor in den Arbeitsgruppen: Die Menschen gehen dorthin, wo sie sich wohl fühlen. So auch in die Stadt, wenn sie Geselligkeit suchen. Am Ende des dreistündigen Workshops standen eine Reihe von Ideen.

Das sind die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt

Die arkadenartige Metallkonstruktion zwischen Eugen-Jaekle-Platz und Fußgängerzone soll abgebaut werden und wenn überhaupt an das Ende der Hauptstraße kommen. Der Eugen-Jaekle platz sollte mit Sitzmöglichkeiten ausgestattet werden, notfalls auch zulasten der Mikadostäbe. Überhaupt wünschen sich die Teilnehmer Stehtische, die Treffpunkt sein können, um vielleicht bei mitgebrachten Getränke anzustoßen.

Für die Stadtbibliothek werden längere Öffnungszeiten gewünscht. Als wichtig werden einheitliche Öffnungszeiten der Geschäfte angesehen. Und auch die Cafés sollten nach 18 Uhr noch geöffnet sein. Überhaupt wurde der Wunsch nach mehr Gastronomie laut. Das Elmar-Doch-Haus soll als Veranstaltungsort sein, auch anmietbar für Privatleute.

Wasser wird als wichtiges Wohfühlelement gesehen. Wie wäre es mit einem Stadtbach?

Die südliche Hauptstraße sollte überdacht werden. Zudem soll ein Brunnen, ein Kunstwerke oder Kiosk signalisieren, dass es nach der Knöpfleswäscherin weitergeht. Ein Wunsch war es, die Hauptstraße, vor allem die südliche, vom Liefer- und Durchgangsverkehr zu befreien. Dafür sollten die Geschäfts ein bis dreimal im Jahr die Fläche vor ihrem Laden gratis für Aktionen zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Geschichte Heidenheims könnte visualisiert werden durch Schilder und digitale Elemente. Vielleicht auch durch filigrane Tore an den beiden Stellen an der Hauptstraße, wo einst die Stadttore standen.

Ein Aufzug zum Schloss Hellenstein wurde einmal mehr als Wunsch vorgetragen.



Wie geht es weiter?

Rudi Neidlein, SPD-Fraktionschef im Gemeinderat freute sich über die Ergebnisse. „Die Leute haben sehr ernsthaft und engagiert diskutiert.“ Persönlich am besten gefallen habe ihm der Vorschlag der Stadttore, die Idee der Flächen für die Händler , die Stehtische und das Wasser in der Innenstadt. Wie geht es jetzt weiter? Neidlein will die Vorschläge nun in einem Papier zusammenfassen und der Stadtverwaltung und dem HDH zukommen lassen.