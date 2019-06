Stiftungen erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Angesichts der niedrigen Zinsen haben sie aber immer weniger Geld, dass sie an Vereine oder soziale Einrichtungen ausschütten können. Eine Lösung für dieses Dilemma wäre eine Rechtsreform, meint HZ-Redaktionsleiter Thomas Zeller in seiner Kolumne.

Während viele Menschen im Kreis gerade die Sommersonne genießen, ist für einige Vereine oder Bildungseinrichtungen schon Weihnachten. Denn sie werden zurzeit von den Ausschüttungen einiger lokaler Institutionen wie der Karl-Heinz-Wilhelm- oder der Hanns-Voith-Stiftung bedacht, die sie damit fördern wollen. Doch der zu verteilende Topf wird seit einigen Jahren immer kleiner, weil viele Stiftungen unter den niedrigen Zinsen leiden. Ist hier also ein etabliertes Modell in Gefahr?

Zunächst einmal bleibt Baden-Württemberg Stiftungsland. Allein 86 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts wurden im vergangenen Jahr hier neu errichtet. Nur Bayern und Nordrhein-Westfalen konnten nach Angaben des Bundesverbandes deutscher Stiftungen mehr Neugründungen verzeichnen.

Neue Stiftungen gab es im vergangenen Jahr im Kreis Heidenheim zwar nicht, dafür waren hier aber immerhin 32 Stiftungen angemeldet (Stand Ende 2018). Damit kann der Kreis nicht mit den Hochburgen Stuttgart oder Esslingen konkurrieren. Das Vermögen der Institutionen im Kreis ist dennoch ansehnlich. Und das bleibt es auch, selbst wenn man das Vermögen der Carl-Zeiss-Stiftung, die auch in Heidenheim angesiedelt ist, herausrechnet. Sie gehört zu einer der größten deutschen Organisationen mit einem Kapital von über 900 Millionen Euro.

Die meisten Stiftungen verfolgen gemeinnützige Zwecke. Ihre Arbeit ist darauf ausgerichtet, die Allgemeinheit selbstlos zu fördern, zum Beispiel durch Bildungsangebote, Hospizdienste oder die Erforschung seltener Krankheiten. Sie entlasten damit den Staat in vielen Bereichen. Nach Schätzungen geben sie in Deutschland jährlich rund 17 Milliarden Euro aus. Doch seit mehr als fünf Jahren wird es für die Stiftungen immer schwerer, ihr Vermögen so sicher und ertragreich anzulegen, wie es der Gesetzgeber von ihnen fordert.

Bei Negativzinsen schrumpfen ihre Erträge und in der Konsequenz heißt das, es gibt weniger Geld zur Förderung von Vereinen oder sozialen Einrichtungen. Eine Wende ist leider auch für die nächsten Jahre vorerst nicht in Sicht. Der Stiftungsverband fordert deshalb eine Rechtsreform für seine Mitglieder. Sie soll den Institutionen ein stärkeres unternehmerisches Handeln ermöglichen. Dadurch sollen Stiftungen die Möglichkeit erhalten, sich direkt an Unternehmen oder Immobilien zu beteiligen.

Der Vorschlag ist zumindest überlegenswert, denn angesichts des gesellschaftlichen Nutzens sollte der Staat Stiftungen das Leben nicht unnötig schwer machen. Eine Alternative wäre, dass sich diese Institutionen noch stärker um Spendengelder aus anderen Quellen bemühen müssten, und damit in eine Konkurrenz zu gemeinnützigen Organisationen und Vereinen treten.

Eine Stiftungsrechts-Reform wäre somit ein wünschenswerter Weg. Allerdings gibt es dazu erst einen ersten Entwurf, der von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe erstellt wurde. Bis zur Umsetzung wird wohl noch einige Zeit vergehen. Und bis dahin müssen sich vermutlich auch viele Vereine im Kreis darauf einstellen, dass ihre Weihnachtsgeschenke im Sommer etwas kleiner ausfallen.