Themen in diesem Artikel Kommunalwahl Europawahl

Die Beteiligung an der Kommunalwahl in Baden-Württemberg bleibt auf einem niedrigen Niveau. Einer der Gründe ist das viel zu komplizierte Wahlverfahren, meint HZ-Redaktionsleiter Thomas Zeller in seiner Kolumne.

Hand aufs Herz – haben Sie am vergangenen Sonntag an der Kommunalwahl teilgenommen? Wenn nein, gehören Sie zur großen Zahl der Kreisbewohner, die nicht über die Zusammensetzung ihres Gemeinderates abgestimmt haben. Es gibt zwar einige rühmliche Ausnahmen, wie beispielsweise in Dischingen, wo sogar fast 70 Prozent der Wähler an der Wahl ihres lokalen Parlamentes teilgenommen haben. Zu Freudensprüngen besteht aber kein Anlass.

Denn zwischen den 58,3 Prozent Beteiligung an der Europawahl im Kreis und den 47 Prozent an der Gemeinderatswahl in Heidenheim liegen Welten. Einer der Gründe ist, dass viele Menschen das Wahlverfahren als viel zu kompliziert empfinden. Ablesen kann man das beispielsweise an der Zahl der ungültigen Stimmen bei der Gemeinderatswahl in Heidenheim. 4,4 Prozent der Wahlzettel wurden nicht gewertet – bei der Europawahl liegt dieser Wert ungefähr bei der Hälfte. Zugespitzt formuliert hätte die Partei der ungültigen Stimmen damit bis zu zwei Mandate im Heidenheimer Gemeinderat.

In kaum einem Bundesland ist das Kommunalwahlrecht so schwer zu handhaben wie in Baden-Württemberg. Wenn sich der Wähler ausgiebig mit dem Panaschieren und Kumulieren beschäftigt hat, kann er sich dann noch im besten Fall um die unechte Teilortswahl kümmern. Das hört sich nicht nur kompliziert an, sondern ist es auch. Immerhin können beispielsweise in Heidenheim pro Wahlberechtigten bis zu 32 Stimmen vergeben werden. Und so wundert es nicht, dass die Kommunalwahl-Beteiligung in Baden-Württemberg deutlich unter dem Schnitt anderer Länder liegt.

Dabei war die ursprüngliche Idee hinter diesem Wahlsystem eine gute. Auf lokaler Ebene sollte jenseits von Parteiengeklüngel die Basisdemokratie gestärkt und damit das Interesse der Bürger an der Wahl erhöht werden. Die Realität ist leider eine andere. Das jetzige System treibt die Spaltung der Gesellschaft voran. Es bevorzugt die Menschen, die sich regelmäßig mit der Politik und Wahlen beschäftigen. Wer dagegen nicht so einfach einen Zugang zu politischen Prozessen findet, wird abgeschreckt.

Ein anderer Nachteil des komplizierten Wahlprozederes liegt in der Auszählung. Da die Auswertung der Stimmzettel viel länger als bei anderen Abstimmungen dauert, werden dafür kommunale Angestellte eingesetzt. In der Konsequenz waren deshalb am Montag im gesamten Landkreis die Rathäuser geschlossen. Und das nur für ein Verfahren, bei dem laut Statistischem Landesamt schon jetzt zwei Drittel der Wähler auf das Panaschieren und Kumulieren verzichten.

Eine Lösung, um die Wahlbeteiligung zu steigern, wäre also eine Reform des bestehenden Ablaufes. Das Ziel müsste dabei eine deutliche Vereinfachung sein. Funktionierende Beispiele gibt es genug. So ist beispielsweise in Niedersachsen die Beteiligung an Kommunalwahlen noch nie unter 50 Prozent gesunken und das, obwohl es auch hier ein System mit offenen Listen gibt. Der Unterschied besteht aber darin, dass der Wähler insgesamt nur drei Stimmen zu vergeben hat.

Eine Demokratie lebt besonders im Lokalen davon, dass sich viele Menschen für ihre Abläufe interessieren und sich für sie engagieren. Gerade die Kommunalparlamente sollten deswegen alles tun, um ihre Akzeptanz durch eine höhere Wahlbeteiligung zu steigern. Selbst wenn dieser Weg über eine anstrengende Diskussion zu einer Reform eines traditionsreichen, jahrzehntealten Wahlverfahrens führt.