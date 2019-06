Es ist ein echtes Ärgernis: Wände von Wohnhäusern werden beschmiert, Blumenkübel umgetreten oder Müllbeutel am Straßenrand entsorgt. Das darf nicht einfach so hingenommen werden, meint HZ-Redaktionsleiter Thomas Zeller in seiner Kolumne.

Manchmal sind es die kleinen Meldungen, die für viele Menschen das größte Ärger-Potenzial enthalten. Etwa wenn in Dischingen und Giengen Ortsschilder gestohlen, in der Heidenheimer Voith-Siedlung eine Häuserwand beschmiert, in Schnaitheim Autoreifen zerstochen oder in der Innenstadt Blumenkübel umgestoßen werden. Diese Aufzählung ist nur eine kleine Übersicht der Ereignisse der vergangenen Wochen. Außerdem finden viele Vandalismus-Zwischenfälle nicht ihren Weg in die breite Öffentlichkeit, weil der verursachte Schaden häufig unterhalb der Wahrnehmungsgrenze im Polizeibericht liegt. Dazu gehören beispielsweise der aus dem Auto geworfene Müllbeutel oder die verschmorte Schaukel auf einem der vielen Spielplätze im Landkreis Heidenheim.

Ganz sicher fallen Ihnen beim Lesen dieser Auflistung auch einige Beispiele in Ihrem eigenen Umfeld ein. So verwundert es nicht, dass laut Angaben der Polizei allein im Stadtgebiet Heidenheim die Zahl der Vandalismus-Fälle (ohne Auto-Beschädigungen) erneut gestiegen ist. Das zeigt, dass immer mehr Menschen von solch unsinnigen Taten betroffen sind. Für Ärger sorgt, dass sie sich solchen Randalierern oder Müllrebellen völlig ohnmächtig ausgeliefert fühlen.

Denn die Aufklärungsquote bei diesen Delikten ist sehr gering. Wenn sich die Täter nicht zu dumm anstellen, brauchen sie kaum Strafen zu fürchten. Gerade mal jeder Vierte von ihnen wird laut Statistik überhaupt identifiziert. Wirklich harte Sanktionen braucht aber dabei kein Täter zu fürchten. Wenn es überhaupt zu Verfahren kommt, enden die meist mit Ermahnungen oder im schlimmsten Fall mit ein paar gemeinnützigen Arbeitsstunden, wenn sich denn überhaupt eine Einrichtung findet, wo diese abgeleistet werden können. Für zusätzlichen Frust bei den Geschädigten sorgt, dass sie, wenn keine Versicherung einspringt, auf ihren Kosten sitzen bleiben. Denn für Schadensersatz muss extra eine Zivilklage erhoben werden, die wiederum mit zeitlichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Dieser Ärger ist verständlich. Denn falsch, denn wer Blumentöpfe umtritt, Müll am Straßenrand entsorgt oder Wände von Wohnhäusern beschmiert, hat keine Achtung vor dem Eigentum anderer und ebenso wenig Respekt vor dem Staat und seinen Gesetzen. Leider gilt Zerstörungswut in manchen Kreisen als Mutprobe. Allein die Schäden, die durch diese Taten jedes Jahr in den Bussen und Bahnen der Region angerichtet werden, dürften in die Tausende Euro gehen. Die Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG) oder die neuen Brenzbahn-Betreiber, die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG, haben dafür vorausschauend einen eigenen Posten in ihre Finanzplanung aufgenommen, damit diese Schäden beseitigt werden. Das mag zwar wirtschaftlich sinnvoll sein, unserer Gesellschaft stellt dieses Vorgehen aber ein Armutszeugnis aus.

Doch was können die Städte und Gemeinden im Landkreis Heidenheim überhaupt gegen den Vandalismus tun? In Giengen wird seit dem Frühjahr der Platz vor der neuen Bühlhalle videoüberwacht, die HVG setzt nachts bei besonders gefährdeten Linien einen eigenen Sicherheitsdienst ein. Die Erfahrung aus anderen Städten zeigt zudem, dass Schäden schnellstmöglich beseitigt werden sollten, um Nachahmern die Lust an der Zerstörung zu nehmen. Einige Kommunen in Baden-Württemberg gestalten ihre Grünanlagen besonders attraktiv, um die Hemmschwelle für potenzielle Täter zu erhöhen. Oder das Inventar auf Spielplätzen wird zum größten Teil feuerfest gemacht.

Das alles kostet Geld, zum großen Teil das Geld der Steuerzahler. Alternativ könnten wir auch den bestehenden Vandalismus hinnehmen. Denn einige werden einwenden, dass solche Dinge schon immer passiert, vielleicht auch Teil eines „normalen“ gesellschaftlichen Veränderungsprozesses sind. Doch Toleranz gegenüber diesen Taten bedeutet, den Boden für eine zunehmende Rücksichtslosigkeit und Aggressionsbereitschaft in unserer Gemeinschaft zu bereiten. Und das wäre nicht akzeptabel.