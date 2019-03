Nach der Testphase der „Smart City“ werden die meisten Anpassungen in der Innenstadt jetzt wieder eingestellt, weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse brachten.

Die Stadtverwaltung redet von „durchwachsenen“ Ergebnissen der Smart-City-Testphase. Tatsächlich ist der Versuch aber einfach nur gescheitert. Nach der 17.500 Euro teuren Aktion ist man so schlau wie vorher. Die anonyme Überwachung der Passantenströme und des Verkehrs in der Grabenstraße mit Smartphone-Ortung und Kameras haben auch nach vier Monaten Test nicht funktioniert. Das Scheitern war vorhersehbar und der Ärger darüber ist berechtigt.

Denn die Maßnahmen der Testphase waren an sich schon strittig: Kameras, Handy-Tracking und Sensoren sind im öffentlichen Raum beängstigend und erwecken den Anschein einer Überwachung. Die Stadtverwaltung sorgte zwar dafür, dass Passanten und Smartphones nicht erkannt werden können und vor Hackern sicher sind. Was kann man aber auf solche Versprechen geben, wenn die Erfassung der Smartphonesignale sowieso nicht wie geplant funktionierte.

Weiterhin experimentieren

Umsetzung und Ergebnis ließen zu wünschen übrig. Jetzt darf Stadtverwaltung und Gemeinderat nach dem Rückschlag wenigstens der bewiesene Mut nicht verlassen. Neue Ideen zu verfolgen und das Experimentieren sollte erlaubt bleiben.

Die Testphase war ein Experiment mit vielen schwierigen Faktoren, das so nicht funktionieren konnte. Im Rahmen der Smart City werden aber in vielen Städten Ideen diskutiert, die die Stadtentwicklung in eine effektivere und auch umweltbewusstere Richtung lenken könnten. Ideen wurden auch in Heidenheim wenigstens testweise schon weiter gesponnen: Intelligente Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen sowie Energiegewinnung über Fernwärme waren im Gespräch.

Eine Gefahr für Innovationen

Darüber lohnt es sich weiter nachzudenken. Die ernüchternden Ergebnisse der Smart-City-Testphase dürfen innovative Ideen nicht ausbremsen aus Angst vor einem weiteren Scheitern. Digitale und „smarte“ Lösungen in der Stadtplanung dürfen nicht wieder utopisch werden.

Die Angst weitere Investitionen in den Sand zu setzen, sollte die Stadtverwaltung nicht lähmen. Es ist ihre Aufgabe die Mobilität sowie Leben und Wohnen in der Stadt in Zukunft so ökologisch und ressourcensparend wie möglich zu gestalten. Auf dem Weg zur grünen Stadt wird es vermutlich noch mehr Rückschläge geben, auch wenn man kommende Projekte anders angeht als die Smart-City-Testphase. Experimente müssen weiterhin gewagt werden – auch wenn sie scheitern.

Überwachung Aus für die „Smart City“ Die Stadt Heidenheim wollte das Bewegungsmuster von Passanten anhand anonymer Handy-Daten testen. Doch die Testphase ist an technischen Problemen gescheitert.