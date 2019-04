Am Donnerstag, 4. April, kommt ab 20 Uhr Johannes Elster, in Heidenheim lange Jahre unter seinem Künstlernamen „Hanz“ bekannt, ins Café Swing.

Am Donnerstag, 4. April, kommt ab 20 Uhr Johannes Elster, in Heidenheim lange Jahre unter seinem Künstlernamen „Hanz“ bekannt, ins Café Swing. Seit über elf Jahren steht Elster auf der Bühne, nahm als Slam-Poet an fast 500 Poetry Slams zwischen Sylt und Wien, Görlitz und Bern teil, von denen er knapp 200 gewann.

Das Moderieren begleitete ihn von Beginn an und ist mittlerweile Beruf und Passion. Mit über 500 moderierten Veranstaltungen gilt er als einer der erfahrensten Slam-Moderatoren Deutschlands. Zuschauer seiner Shows wissen, dass er nicht als bloßer Ansager fungiert, sondern oftmals wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung ist.

Und so gibt es am Donnerstagabend auch kein herkömmliches Bühnenprogramm, sondern, wenn man so will, eine nicht endende Anmoderation auf sich selbst. Elster wartet mit einem Best-Of seines Schaffens auf und wird Anekdoten erzählen, sonderbare Bücher und Magazine einbauen, Kalenderweisheiten infrage stellen und vielleicht auch einen oder mehrere seiner Slam-Texte lesen.