Im Talhof wird eine zwei Meter hohe „Nike von Samotrake“ aus Stein ausgestellt.

Am Wochenende ab Freitag, 31. Mai, stellen im Talhof die Künstler Michael Amthor und Ulrich Tschirdewahn aus Aalen aus. Sie zeigen Skulpturen, Zeichnungen und Gemälde. Geöffnet wird die Ausstellung ab Freitag, 31. Mai, um 16 Uhr sein. Eine Vernissage findet am Freitagabend aber erst um 18.30 Uhr statt. Am Samstag kann die Ausstellung von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. Zu sehen ist eine fast zwei Meter hohe „Nike von Samotrake“ in Stein sowie weitere Skulpturen aus Holz, Stein und modernen Werkstoffen. Die Malereien sind farbintensiv, modern und expressiv. Hinzu kommen surreale abstrakte Zeichnungen. Amthors Nike hatte den Impuls zur Gemeinschaftsausstellung gegeben.