Umfrage Feiern Sie Fasching hier, woanders oder gar nicht?

Heidenheim / HZ

Auch in Heidenheim wird die fünfte Jahreszeit gefeiert. Sind Sie dabei oder haben Sie mit Fasching nichts am Hut?

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange und in der kommenden Woche werden auch im Kreis Heidenheim so einige Rathäuser gestürmt, Bürgermeister entmachtet und Krawattenträger der Schlips abgeschnitten. In Dischingen, der Faschingshochburg im Kreis, steht schon alles für den großen Umzug bereit.

Doch während so mancher auf die närrische Zeit regelrecht allergisch reagiert und mit Prinzenpaaren, Faschingsumzügen und Narrenzünften so gar nichts anfangen kann, ist für andere der Fasching hier im Landkreis viel zu lasch: Da geht es dann nach Köln, wo der Fasching Karneval heißt und noch viel größer aufgezogen wird als hier.

Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie beim Fasching in Heidenheim mit von der Partie und vielleicht sogar selbst Mitglied einer Narrenzunft oder im Faschingsverein? Fahren Sie zum Karneval lieber woanders hin, um es noch bunter zu treiben? Oder sind Sie ein Faschingsmuffel, der nur darauf wartet, dass der Spuk wieder vorbei ist?