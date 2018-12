Heidenheim Silvester: Feuerwerk in der Altstadt verboten

Heidenheim / HZ

Böller und Raketen sind am letzten Dezembertag sowie an Neujahr an etlichen Stellen nicht erlaubt.

Im Stadtzentrum und rund um Schloss Hellenstein ist Feuerwerk an Silvester und am Neujahrstag untersagt. Das Verbot gilt in der Straße An der Stadtmauer, in der Hinteren Gasse und in der Hauptstraße. Dort stehen die Häuser dicht an dicht. Es gibt viele Simse, Balkone und Dachterrassen, meistens aus Holz gebaut. Falls sich dort eine Rakete verirrt, kann es brennen. Diese Gefahr besteht ebenfalls auf Schloss Hellenstein. Aus diesem Grund wird die Anlage über Silvester komplett gesperrt.

Was viele nicht wissen oder nicht so genau wissen wollen: Böller und Raketen sind das ganze Jahr über gesetzlich verboten. Nur für Silvester und an Neujahr macht das Gesetz eine Ausnahme. An diesen beiden Tagen darf auch ohne amtliche Prüfung Kleinfeuerwerk der Klasse II gezündet werden. Aber nicht überall: In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern ist Feuerwerk immer verboten.