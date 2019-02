Oggenhausen Silbermünze für Stefanie Pohl

Oggenhausen / pm

Ein besondere Ehrung stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung beim Musikverein Frohsinn.

Ortsvorsteher Jörg Maierhofer dankte dem Musikverein für die Bereicherung des Dorflebens und überreichte im Namen von Oberbürgermeister Bernhard Ilg der wegen eines Umzugs ausgeschiedenen Ortschaftsrätin und stellvertretenden Ortsvorsteherin Stefanie Pohl für ihr ehrenamtliches Engagement die Silbermünze der Stadt Heidenheim.

In ihrem Bericht blickte Stefanie Pohl als Vereinsvorsitzende auf ein harmonisches Jahr zurück. Sie hob den Ausflug nach Berlin und das erste Dirigat Winfried Eckles vor den Musikern am Reichstag hervor. Pohl lobte die aktiven Mitglieder für ihren Gemeinschaftssinn und forderte sie auf, „durch ihre beständige Lust auf Gemeinschaft, auf das Musizieren und die zu erledigende Arbeit weiterhin als Garant für Gemeinschaftsleben in Oggenhausen zu stehen“.

239 Mitglieder

Die Zahl der Mitglieder beträgt laut Schriftführerin Manuela Häußler aktuell 239. Kassierer Michael Hof wurde von Kassenprüfer Stefan Knoblauch eine hervorragende Buchführung attestiert. Interimsdirigent Florian Burr habe die Blaskapelle sehr gut geführt, bescheinigte ihm Dirigent Winfried Eckle und war voller Lob für die neue Kapelle, der er seit September vorsteht.

Jugendleiter Florian Burr zeigte sich sehr zufrieden mit seiner 19-köpfigen Jugendgruppe. Er hob Larissa Schmids Unterstützung bei den Theoriestunden lobend hervor. Anna Frey, Corinna Ramos, Tim Knoblauch, Sara Böhm und Larissa Schmid überreichte Burr Präsente für das Bestehen der Osterlehrgänge des Blasmusikverbandes.

Ehrendirigent Martin Barthelmes überreichte dem Vorstand digitalisiertes Filmmaterial der Jahre 1960 bis 1990, das nach Sichtung öffentlich vorgeführt werden soll.

Reinhard Böhm, Kreisvorsitzender des Blasmusikverbands, würdigte zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Musikvereins, Rainer Burr, Alexander Bechthold für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft. Geehrt wurden außerdem die aktiven Mitglieder Yanik Gösele (zehn Jahre) sowie Daniela Fauser, Andrea Knoblauch und Florian Burr (20 Jahre). Die fördernden Mitglieder Charlotte Stupka, Jürgen Tränkle, Bernd Hoff und Wolfram Sturm wurden für 25 Jahre, Albert Majer und Reinhard Schuler für 50 Jahre passive Mitgliedschaft geehrt.