Heidenheim Edelmann-CEO: Wie Oliver Bruns den Transalpine-Run schaffte

Heidenheim / Thomas Grüninger

Oliver Bruns, Geschäftsführer der Firma Edelmann, startete beim anspruchsvollen Transalpine Run von Garmisch nach Brixen und ließ sich auch von Bänder- und Kapselriss nicht stoppen.

Ein Leben ohne Laufen? Für Oliver Bruns undenkbar. Bevor der 36-Jährige in den Arbeitstag startet, ist er in der Regel schon mindestens eine Stunde in Wald und Flur unterwegs gewesen, am Wochenende summiert sich die sportliche Leidenschaft gerne mal auf drei bis vier Stunden pro Tag.

Ob Marathon, Halbmarathon oder 10-km-Lauf: Nichts, was die Leichtathletik an gängigen Langstrecken zu bieten hat, ist dem gebürtigen Bremerhavener fremd, der vor knapp einem Jahr den Vorsitz der Geschäftsführung beim Heidenheimer Verpackungshersteller Edelmann übernahm. „Ohne Laufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich würde auch zugeben, dass es da vielleicht schon eine gewisse Abhängigkeit gibt“, räumt er ein.

Der mit Abstand größten Herausforderung seiner Lauf-Passion stellte sich Bruns vor kurzem. Er startete mit seinem Partner Alexander Hörniß beim Transalpine Run, einem der härtesten und spektakulärsten Trail-Run-Events weltweit. In sieben Tagen überquerte das Zweier-Team auf sieben Etappen durch drei Länder die Alpen. Die Route startete in Garmisch Partenkirchen und endete in Brixen in Südtirol.

Täglich mussten zwischen 27 und 51 Kilometern bewältigt werden, im Schnitt wurden rund 3000 Meter Auf- und Abstieg unter die Sohlen genommen. Es ging über Geröll, Matsch, Schnee und Eis. Eine Tour der Leiden, ein täglicher Kampf im Grenzbereich physischer und psychischer Belastung.

42 Stunden, 17 Minuten und 30 Sekunden waren Bruns und Hörniß an den sieben Tagen unterwegs. Am Ende reichte die Zeit zu einer Platzierung unter den Top 10 in der Master Men Wertung. In der Gesamtwertung – 208 Zweier-Teams erreichten das Ziel – belegten Bruns/Hörniß, die für die Rhein-Berg Runners starten, den 59. Platz.

„Wir müssen es machen“

Was motiviert einen Menschen, eine solche Tortur auf sich zu nehmen?

Sein Partner Alexander Hörniß hatte die Idee: „Wir sind so gut drauf, wir müssen es machen.“ Im ersten Moment glaubte Bruns an einen Scherz. Videos zum Transalpine Run, die ihm Hörniß zukommen ließ, erzielten dann aber auch beim anfangs noch skeptischen Wahl-Heidenheimer Wirkung. „Ich war total fasziniert“, erinnert sich Bruns.

Zwar meisterte er zur Vorbereitung 100 bis 125 Trainingskilometer pro Woche binnen eines Zeitraums von über einem halben Jahr, doch das ganze Projekt war und blieb bis zuletzt ein Abenteuer mit vielen Fragezeichen. „Wir sind ja beide eigentlich Flachlandindianer, hatten keine Vorstellung, was da alles auf uns zukommen sollte.“

„Downhill war ein Problem“

Im Lauf der sieben Tage galt es immerhin, 16 500 Höhenmeter jeweils bergauf und bergab zu bewältigen. „Flache Passagen haben wir gerockt, bergauf ging's auch gar nicht so schlecht. Aber Downhill, das war echt ein Problem. Da fehlte uns einfach die Technik“, erzählt Bruns.

So gesehen war es auch kein Wunder, dass bei einem Abstieg das erste große Missgeschick passierte. Auf Etappe zwei, von Nassereith nach Imst, knickte Bruns bei einer Downhill-Passage um und zog sich einen Kapsel- und Bänderanriss zu. „Ein Schockmoment“, sei das gewesen: „Humpelnd kam ich ins Ziel und wusste nicht, ob ich weitermachen konnte.“ Doch die Physiotherapeuten und Mediziner hätten einen tollen Job gemacht.

Mit getaptem Sprunggelenk ging's anderntags auf die längste Etappe (51 km). Bruns kämpfte sich durch, allerdings musste ein größerer Zeitverlust hingenommen werden und so wurde Etappe drei „nur“ auf Platz 31 beendet.

Nicht nur körperlich, auch psychisch fordert der Transalpine Run seinen Startern alles ab, bringt sie immer wieder an die Grenzen. Emotional, sagt Oliver Bruns, mache man in diesen sieben Tagen alles durch, was die Gemütsverfassung zu bieten hat: sauer, euphorisch, traurig, frustriert. „Ein Stückweit verbringt man diese Zeit in einer Parallelwelt. Man ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt, ist fast gezwungen, alles andere zu vergessen. Und irgendwann tut auch absolut alles weh.“

Aber man entwickle in dieser Zeit auch einen extremen Zusammenhalt und lerne sehr viel über sich selbst. Es sei für ihn immer wieder überraschend, „was ein Körper so alles leisten kann.“ Und natürlich gibt's unterwegs auch einiges zu erleben. Beispielsweise Kühe, von denen eine den Laufpartner im Visier hatte. Oder der einzigartige Blick auf die Dolomiten. Oder die große Party am Ende der Strapazen.

Über mangelnde Unterstützung und Zusprüche per Mail konnte sich Oliver Bruns nie beklagen. Bei der Schlussetappe, vor der Zielankunft, standen überraschend seine Frau und die beiden Kinder an der Strecke – familiärer Rückenwind für die letzten Meter einer emotionalen Achterbahnfahrt.

Fortsetzung wahrscheinlich

Was bleibt, ist die Frage, ob es eine Wiederholung geben könnte. Oliver Bruns denkt kurz nach: „Mit jedem Tag, der vergeht, komme ich mehr zur Erkenntnis: Ich glaube schon, dass ich nochmals einen Extremlauf mache.“ Ob es derselbe sein wird oder etwas ähnliches, das werde sich dann ja zeigen. Am Wochenende will er erst einmal beim Einstein-Marathon in Ulm starten – vorausgesetzt, das lädierte Sprunggelenk lässt es zu.