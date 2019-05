Während in Großkuchen bis auf zwei neue Vertreter alles beim Alten bleibt, hat sich in Oggenhausen schon mehr verändert.

Neben Kreistag und Gemeinderat wurde am Sonntag auf kommunaler Ebene auch der Ortschaftsrat in Oggenhausen sowie Großkuchen gewählt. Nachdem am Montag im Heidenheimer Rathaus die Stimmen für den Gemeinderat gezählt worden waren, wurden die Ortschaftsräte für die beiden Teilorte ausgezählt. Während das Gremium in Großkuchen bis auf zwei Vertreter gleich blieb, hat sich in Oggenhausen schon mehr verändert.

In dem Ortsteil östlich von Heidenheim bei dieser Wahl neu: Es traten nicht mehr zwei Vereinigungen – die Aktionsgemeinschaft Oggenhausener Bürger (AOB) und die Freie Wählervereinigung – an. Stattdessen stand in diesem Jahr nur ein Wahlvorschlag auf der Liste, nämlich die Vereinigung „Logg“ – Lebendiges Oggenhausen. Zuvor waren Aktionsgemeinschaft wie Freie Wählervereinigung jeweils mit fünf Sitzen vertreten.

Neuling holte meiste Stimmen

An der Anzahl der Gremiumsvertreter hat sich nichts verändert. Es sind nach wie vor zehn an der Zahl. Erstmals gewählt wurde Christian Staud, der auch gleich die meisten Stimmen absahnte: 531 entfielen auf ihn. Ihm folgten sechs erfahrene Ortschaftsräte: Susanne Schlierer (495 Stimmen), Jörg Maierhofer (475), Dietmar Pawlowski (444), Hans-Joachim Treß (412), Christof Frey (407) und Gabi Wegmann (405). Daniel Majer (402 Stimmen), Helga Schroll (359) und Ralf Goisser (348) sind neu in den Ortschaftsrat gewählt worden.

In Großkuchen hatten die Wähler mit der Freien Wählervereinigung wie auch schon vor fünf Jahren nur eine Liste vorliegen. Auch hier waren zehn Sitze zu vergeben. Gewählt wurden: Frank Rebmann (510 Stimmen), Josef Weber (465), Bettina Schill (449), Thomas Launer (441), Franz Schmid (423), Tobias Hafner (418), Jutta Wilhelmi (396), Denis Seebich (390), Thomas Hasenfus (333) und Bruno Kinzler (245). Schill und Seebich nehmen das Amt erstmals an.