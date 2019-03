Am Freitag ab 12 Uhr ruft die Bewegung „Fridays for Future“ Schüler wieder zum Streik fürs Klima auf.

Nachdem vor einer Woche zum ersten Mal auch in Heidenheim zum Schulstreik „Fridays for Future“ aufgerufen worden war und ca. 800 Schüler für den Klimaschutz demonstrierten, soll es am Freitag weitergehen: Unter dem Motto „Wir streiken, bis gehandelt wird“ treffen sich die Schüler diesmal um 12 Uhr am Bahnhof. Die Stadtverwaltung bestätigt, dass wieder eine Demonstration angemeldet wurde. Schulleiter weisen unterdessen Eltern darauf hin, dass eine Befreiung vom Unterricht für Schüler nicht möglich sei. Eltern könnten deshalb ihre Kinder auch nicht entschuldigen, wenn diese an der Schülerdemo teilnehmen.