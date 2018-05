Heidenheim #Reportertausch (2): Der etwas andere Blick auf Heidenheim

#ReporterTausch2018 – die Woche mit dem Blick von außen

Von Flensburg im hohen Norden bis Backnang im Südwesten, von Frankfurt (Oder) an der deutsch-polnischen Grenze bis Düsseldorf im Rheinland – über 50 Redakteurinnen und Redakteure von 30 Zeitungen aus dem gesamten Bundesgebiet nehmen an der erstmals vom BDZV organisierten Aktion #ReporterTausch2018 teil.

In der Woche vom 14. bis 20. Mai 2018 tauschen die teilnehmenden Medienhäuser für fünf Erscheinungstage Reporter, die in Lokalredaktionen in einer fremden Region zum Einsatz kommen.

Dabei wechseln nicht zwei Zeitungen jeweils untereinander ihr Personal, sondern die Redakteurinnen und Redakteure werden im gesamten Pool der teilnehmenden Medienhäuser eingesetzt.

Mehr Informationen gibt es hier.