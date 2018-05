Heidenheim Schreibwaren Handte schließt Ende Juni

Heidenheim / Manuela Wolf

Schreibwaren Handte schließt Ende Juni für immer seine Türen. Damit verschwindet im weiteren Umkreis eines der letzten Fachgeschäfte seiner Art.

Werner Handte hat die Krise schon vor vielen Jahren kommen sehen. Über lange Zeit hinweg hatte er von Schnaitheim aus einige große und viele kleine Betriebe im Raum Heidenheim mit Bürobedarf und Schreibwaren beliefert. Doch dann, es war im Jahr 2006, machte die Textilfabrik Ploucquet dicht.

Nach und nach brachen andere umsatzstarke Kunden weg, und auch die Techniker aus der Werkstatt hatten wegen des technischen Fortschritts und dem Preisverfall im Bereich Drucker und Computer immer weniger Arbeit. Was wuchs, war der Berg an bürokratischen Aufgaben, der in einem kleinen Betrieb fast zu 100 Prozent vom Chef bewältigt werden muss. „Ein Beispiel für unsinnige EU-Verordnungen ist das Unfallbuch. Dort muss jedes einzelne Pflaster eingetragen werden, das ein Mitarbeiter braucht. Irgendwann verliert man die Lust“, sagt der 69-Jährige.

Er ist deshalb froh, dass er sich nicht mehr in die neuen Bestimmungen zum Datenschutz einlesen muss, der seit dem 25. Mai gilt. Mitte Juni beginnt im letzten Fachgeschäft seiner Art im Landkreis der Inventarverkauf. Ab 1. Juli übernimmt der Aalener Branchenkollege Newerkla auf Wunsch bestehende Serviceverträge und die Belieferung von Kunden. Vermutlich vier Wochen später ist Schlüsselübergabe: Der Kunststofftechnik-Spezialist Elring Klinger vergrößert durch den Kauf der Handte-Immobilie sein Firmengelände, das derzeit durch ebendieses in zwei Teile getrennt ist.

Mehr Zeit fürs Private

Was ist das für ein Gefühl, nach 45 Jahren im Beruf in den Ruhestand zu gehen? „Mir wird nichts fehlen“, sagt Handte. „Ich habe mich lange im Schnelldurchgang um alles gekümmert. Allein der Garten zu Hause! Wir haben eine Hecke, die ist 2,20 Meter hoch und 100 Meter lang. Die schneide ich künftig in Ruhe. Ich freue ich mich auf ein normales Tempo und darauf, das Leben etwas mehr zu genießen.“

Ein klein wenig Sentimentalität erlaubt sich der gebürtige Heidenheimer aber doch: Im Lager hat er alte Werkzeuge entdeckt, alte Zeitschriften, alte Zeitungsausschnitte. Der Ursprung seines Betriebs geht bis ins Jahr 1873 zurück. Gustav Weegmann verkaufte und reparierte in seiner mechanischen Werkstätte Fahrräder, Nähmaschinen, Schreibwaren und Waffen.

Weegmanns Sohn Adolf und ein gewisser Theodor Schweizer übernahmen die Firma 1925. Zehn Jahre später starb Weegmann junior, und als Neffe Schweizers stieg 1953 Helmut Handte in das Unternehmen mit ein. Er baute ein Wohn- und Geschäftshaus an der Heidenheimer Hauptstraße, wo Werner Handte seine Kindheit verbrachte.

Die Arbeit in der Werkstatt habe ihn nie interessiert, erzählt er. Er studierte denn auch Betriebswirtschaftslehre. Doch während dieser Zeit habe sich herausgestellt, dass der väterliche Betrieb „doch nicht ganz uninteressant ist.“ Seit 1983 steht der zweifache Familienvater an der Spitze des Unternehmens.

Neun Jahre später expandierte er mit dem Neubau an der Schnaitheimer Badenbergstraße. „Rückblickend war es eine gute Zeit, mit schönen zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn man mich fragen würde, ob ich mich beruflich wieder so entscheiden würde, würde ich ja sagen. Aber das gilt nur für die Vergangenheit. Heute würde ich sagen, das kann machen, wer will. Ich nicht.“