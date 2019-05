Fünf Künstler stellen Schnitzereien im Jagdschlössle aus.

Bildnisse aus Holz von fünf verschiedenen Künstlern werden ab Samstag, 25. Mai, im Jagdschlössle in Schnaitheim präsentiert. Die Vernissage und Eröffnung ist von 17 bis 21 Uhr. Die vier Männer und eine Frau hinter den Schnitzereien treffen sich einmal in der Woche zum Holzbildhauen. Das Hobby hat die Gruppe zusammengebracht. Gezeigt wird klassische, moderne und abstrakte Holzkunst. Die Ausstellung wird noch am Sonntag, 26. Mai, Donnerstag, 30. Mai, Samstag, 1. Juni, und Sonntag, 2. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein.