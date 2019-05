Der Landkreis Heidenheim hat Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen auf einer Internetplattform zusammengetragen. In dieser Woche ist sie online gegangen.

Damit psychisch Erkrankte schneller den richtigen Ansprechpartner finden, hat der Landkreis Heidenheim Akteure und Angebote auf einer Internetplattform zusammengetragen. Jetzt wurde der digitale Wegweiser im Landratsamt offiziell vorgestellt. Die Plattform (www.wegweiser-seele.de) ist ab sofort online nutzbar. Entstanden ist eine Internetseite, auf der 68 Angebote im Landkreis zusammengetragen wurden. Weitere sollen folgen. Psychisch Erkrankte und auch deren Angehörige haben dort die Möglichkeit, gezielt nach einem für sie passenden Psychotherapeuten oder Facharzt, nach einer Beratungsstelle, Hilfe durch Betroffene oder Selbsthilfegruppen zu suchen.

„Eine gute und niedrigschwellige Sache“, sagte Vize-Landrat Peter Polta bei der Präsentation im Landratsamt. Konzipiert haben die Seite Dr. Claudia Finkbeiner und Oliver Tornseifer, Leiter des Projekts im Gesundheitsamt des Landkreises, zusammen mit Mitarbeitern des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Heidenheim.

Während der 5. Gesundheitskonferenz des Landkreises war die gemeindepsychiatrische Versorgung beleuchtet worden. Es fiel auf, dass es zwar viele Angebote im Kreis gibt, aber der Überblick für Betroffene nur schwer zu erlangen ist. „Es gibt viele Ansätze und Akteure, aber der Zugang fehlte bisher“, so Polta. Diese Lücke wolle man mit der Plattform schließen.

Die Idee ist, Hilfesuchenden das für sie passende Angebot auf unkompliziertere Weise zugänglich zu machen. Neben den Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer ist auch ein kurzes Anbieterprofil zu finden. Zudem werden Begriffe wie Psychotherapie, Hometreatment oder Verhaltenstherapie erklärt. Die Inhalte sind in einfacher Sprache verfasst. Die meisten der Angebote sind in Heidenheim-Stadt zu finden.

Am häufigsten sind bisher die, die sich an Menschen mit Suchterkrankungen oder Depressionen richten, berichtet Oliver Tornseifer. Bei der Suche können Ergebnisse durch Filtereinstellungen genauer differenziert werden. Das Portal bietet Unterscheidungsmöglichkeit in Bezug auf die Zielgruppen zwischen Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren. Hinzu kommen Ort und Art des Angebots. Allgemeine Infos und Veranstaltungshinweise fasst die Internetseite ebenfalls zusammen. Wichtig war dem Entwicklerteam auch ein Notfallkontakt, der stets hinter dem roten „Soforthilfe“-Button hinterlegt ist, berichtete Oliver Tornseifer.

Die gezielte Auswahl eines Angebots habe noch einen anderen Vorteil. Fachärzte seien häufig überlaufen. Da aber gar nicht immer gleich ein solcher zurate gezogen werden müsse, finden Betroffene nun schneller die für sie passende Behandlung oder Beratung, sagt Dr. Martin Zinkler, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Heidenheim.

Auch Rat durch andere Betroffene, etwa in Selbsthilfegruppen, könne in vielen Fällen zu einer Verbesserung führen. Parallel dazu müsse die Bevölkerung weiterhin über psychische Erkrankungen aufgeklärt werden, findet der Chefarzt. Das Klinikum schickt dazu regelmäßig ein Team in Schulen, das über Erkrankungen und Symptome informiert.

Gepflegt wird die Plattform in Zukunft auch durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamts. Diese aktualisieren die Angebote stetig und nehmen auch neue Angebote mit auf, so Oliver Tornseifer.

