Heidenheim Schneeflocke: Geschenkübergabe in der Stadtbibliothek

Schneeflocke: Geschenkübergabe in der Stadtbibliothek

Heidenheim / HZ

Für 843 Kinder wurden Geschenke gespendet.

Beim stolzen Spendenstand von 46 063 Euro erfolgte die symbolische Geschenkübergabe der Aktion Schneeflocke in der Stadtbibliothek. Vor gut drei Wochen hatten sich Bürger Wunschzettel ausgesucht und Kindern aus finanziell schlechter gestellten Familien einen Weihnachtswunsch besorgt. Diese wurden anschließend in der Stadtbibliothek gesammelt.

Bis gestern konnten die Familien die Geschenke abholen. „Neben Spielsachen haben sich in diesem Jahr auffällig viele Kinder Schuhe und warme Winterkleidung gewünscht“, sagte David Mittner, der die Aktion von Seiten der Stadt begleitet. Insgesamt wurden 843 Wünsche erfüllt.

Barbara Ilg, Schirmherrin der Weihnachtsaktion, sprach ihren Dank an die Mitglieder des Aktionsbündnisses aus, welche sich für die Aktion einsetzten. Von den Geldspenden wurden Geschenke für die Kinder gekauft, die keinen Geschenkpaten gefunden hatten. Der Überschuss fließt auch in diesem Jahr in den „Schneeflocke-Preis“. Dabei werden Projekte unterstützt, die sozial und finanziell benachteiligten Kindern im Landkreis Heidenheim zugute kommen. Im vergangenen Jahr konnten 21 Projekte gefördert werden.