Die Untersuchung beschäftigte sich auch mit der Möglichkeit eines Hallen-Neubaus.

In der großen Machbarkeitsstudie bezüglich der Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Schlossberg, die von der Stadt und vom FCH in Auftrag gegeben worden war, ist auch der mögliche Neubau einer großen Sporthalle untersucht worden. Im Ergebnis der Studie ist dieses Mehrfelder-Halle sogar tauglich für die erste Handball-Bundesliga.

Doch was bezweckt der FCH damit? Will er sich in Zukunft auch dem Handball widmen und dort in der höchsten Liga mitspielen? Keineswegs, sagt Markus Gamm, Leider des Bereichs Kommunikation beim 1. FC Heidenheim, auf Anfrage: „Wir werden auch künftig ein Fußballverein bleiben und haben kein Interesse am Aufbau anderer Sportarten-Abteilungen.“

Und dennoch taucht die Halle in der Studie auf. Gamm zufolge wurde nur ein möglicher Standort untersucht, um die Größe eines möglichen Baufelds abzustecken, die dann in einen möglichen neuen Bebauungsplan aufgenommen werden könnte.Im Bebauungsplanverfahren sollten lediglich alle infrastrukturellen und langfristigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Unter anderem seien die Zufahrtsmöglichkeiten und Verkehrsströme zu einem möglichen Standort unter die Lupe genommen werden, so Gamm.

Bei dieser Halle könnte es sich um eine sogenannte teilbare Drei-Felder-Halle handeln, für die die größtmögliche Raumnutzung angenommen worden sei, nur deshalb sei von der Handball-Bundesligatauglichkeit die Rede. Im Rahmen des Bebauungsplans habe man sich nicht durch räumliche Dinge einschränken lassen wollen. Ein möglicher Standort, so Gamm, liegt im Bereich des Kunstrasenplatzes Ost.

Diese Halle könnte der Studie zufolge von den Heidenheimer Vereinen, aber auch vom Schulsport, genutzt werden, was eine Entspannung der Hallensituation bringen würde. Für den FCH liege der Vorteil darin, neue und standortnahe Nutzungsmöglichkeiten fürs Training der Jugendmannschaften und der Profis zu erhalten, so Gamm.

Ob eine solche Halle je gebaut werden wird, ist eher fraglich. Denn noch während die Studie erstellt wurde, beschloss der Gemeinderat, dass die Karl-Rau-Halle saniert werden soll. Darauf wird auch in der Untersuchung verwiesen.