Die Idee, bequem auf den Schlossberg zu gelangen, ist schon mehr als 100 Jahre alt. Jetzt taucht sie in der neuen Studie über die Entwicklung des Schlossbergs wieder auf.

In der von der Stadtverwaltung und dem 1. FC Heidenheim in Auftrag gegebenen Studie zur möglichen Entwicklung des Schlossbergs (wir berichteten) spielt auch die Verkehrsinfrastruktur eine Rolle. So werden zahlreiche bestehende Möglichkeiten untersucht, die Einrichtungen auf dem Schlossberg zu erreichen. Unterschiedliche Verkehrsmittel wie Shuttlebusse, Pkw aber auch Fahrräder spielen dabei ebenso eine Rolle wie Fußgänger.

Neben dem aktuellen Stand blickt die Studie aber auch in die Zukunft und dabei kommt ein altbekanntes Thema zum Tragen: Wie lässt sich für Fußgänger die Höhendifferenz von rund 70 Metern zwischen Innenstadt und Schloss möglichst schweißfrei bewältigen? „Je attraktiver, direkter und komfortabler Wege angelegt werden, desto eher werden diese auch angenommen und können gute Alternativen zu Pkw und Shuttlebus bieten“ heißt es in der Studie.

Attraktivität würde gesteigert

Und so greift das Büro, das für die Untersuchung verantwortlich ist, ein altbekanntes Thema wieder auf: „Eine Rolltreppe könnte gegebenenfalls zur Lösung von Konflikten und Engpässen der Verkehrsströme bei Heimspielen des 1. FCH einen Beitrag leisten. . . Die Attraktivität des Schlossbergs könnte durch eine verbesserte Erreichbarkeit insgesamt gesteigert werden.“

Darüber sinniert, wie man das Schloss von der Innenstadt aus zugänglicher machen könnte, wurde schon vor Generationen. Postkarten aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg mit Visionen unter dem Motto „Unsere Stadt in 100 Jahren“ zeigen neben Schwebebahnen auch eine Seilbahn zum Schloss. Immer wieder wurde das Thema von den Heidenheimern und auch im Gemeinderat diskutiert.

Auch Zahnradbahn war mal ein Thema

Mitte der 1980er-Jahre forderte die Initiative „Der Schlossberg soll leben“ neben einer Überdachung des Rittersaals auch eine Seilbahn oder Zahnradbahn zum Schloss. 2004 kam das Thema im Rahmen der lokalen Agenda wieder auf den Tisch. Der pensionierte Ingenieur Manfred Schön beschäftigte sich intensiv mit den Möglichkeiten, mithilfe eines Schrägaufzugs vom südlichen Ende der Hauptstraße an der Heidenschmiede vorbei zum Parkplatz beim Schloss zu gelangen – doch es blieb bei Überlegungen und Kalkulationen.

Schrägaufzug wäre möglich

Doch aus den Köpfen ist die Idee nie verschwunden. So nimmt es nicht wunder, dass sich im Rahmen der Bürgerbeteiligung „Werkstadt“ die Fokusgruppe „Sexy Stadt“ des Themas annahm und 2013 die Vision einer Seilbahn zum Schloss präsentierte. Um die Möglichkeiten zu untersuchen, wurden Mitarbeiter des österreichischen Aufzug-Herstellers Doppelmayr nach Heidenheim eingeladen, die nach eingehender Untersuchung erklärten, für 2,5 Millionen Euro ließe sich ein Schrägaufzug mit einer Kabine für bis zu 30 Personen bauen, der binnen einer Minute von der Innenstadt zum Schloss fährt.

Rolltreppe ist nicht barrierefrei

Auch die Möglichkeit einer Rolltreppe war vor mehr als fünf Jahren erneut diskutiert worden. Sie hätte den Vorteil, dass deutlich mehr Menschen schneller von der Innenstadt auf den Schlossberg und zurück transportiert werden können, so die Erkenntnis. Das wäre insbesondere bei Heimspielen des FCH und anderen Großveranstaltungen auf dem Schlossberg von Vorteil. Der große Nachteil der Rolltreppe: Sie ist nicht barrierefrei und deshalb für Rollstühle und Kinderwägen nicht geeignet. Und auch der Transport von Fahrrädern dürfte sich als schwierig erweisen.

Überdachung wäre notwendig

In einer aufwendigen Untersuchung des städtischen Fachbereichs Hochbau waren 2006 unterschiedlichste Transportmöglichkeiten aufs Schloss beleuchtet und von Fachbereichsleiter Stefan Bubeck dem Gemeinderat vorgestellt worden (siehe separater Beitrag). In Bezug auf eine Rolltreppe zum Schloss werden als Vorteile der einfache Betrieb, die Bodennähe und die mögliche Einbindung der bestehenden Wege sowie der Verzicht auf eine aufwendige Berg- und Talstation genannt. Nachteile seien neben der fehlenden Barrierefreiheit auch eine notwendige durchgehende Überdachung und ein seitlicher Witterungsschutz sowie eine benötigte Beheizung der Fahrtreppen.

Jetzt also taucht die Rolltreppen-Idee einmal mehr auf, in der aktuellen Studie. Ob sie tatsächlich dazu beitragen könnte, die verkehrliche Situation zu Stoßzeiten auf dem Schlossberg zu verbessern, sei dahingestellt. Ebenso wie die Frage, ob die Rolltreppe tatsächlich einmal gebaut werden sollte. Aber auch wenn sie keinen Eingang in ein Verkehrskonzept finden sollte – in ein paar Jahren wird die Idee sicherlich wieder auftauchen.

