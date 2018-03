Heidenheim Stärkere LEDs: Schloss Hellenstein soll schöner leuchten

Heidenheim / Andreas Uitz

Nach viel Kritik soll Heidenheims Wahrzeichen künftig anders beleuchtet werden. Zusätzliche Scheinwerfer und stärkere LEDs sollen das ermöglichen

Seit Juni vergangenen Jahres präsentiert sich Heidenheims Wahrzeichen Schloss Hellenstein in neuem Licht. Weißer wird es nächstens bestrahlt, aber nicht alle Heidenheimer halten das neue Licht auch für neuen Glanz. „Wir mussten uns sehr viel Kritik anhören, und haben beschlossen, die Beleuchtung zu verbessern“, erklärte Stadtplaner Ralf Käpplinger in der jüngsten Sitzung des Technik- und Umweltausschusses des Gemeinderats.

Einer der Hauptkritikpunkte dabei sei gewesen, dass die Dächer der Gebäude nicht gut ausgeleuchtet sind, „und das Schloss aus manchen Perspektiven aussieht wie ein Ozeandampfer oder ein Flusskreuzfahrtschiff“, sagte Käpplinger. Darüber hinaus war man mit der Helligkeit ganz generell und mit der Farbtempereratur nicht so richtig zufrieden. Freilich, im Vergleicht zur alten, klassisch gelblichen Beleuchtung, kommt das Schloss seit der Umstellung auf die LED-Strahler deutlich kälter daher.

Farbtemperatur schon geändert

Doch die neue Technik spart nicht nur Strom sondern bringt auch einen weiteren großen Vorteil mit sich: Die Farbtemperatur lässt sich sehr individuell einstellen. Schon im vergangnen Dezember wurde an den Reglern gedreht, der Blauanteil nahezu auf null gefahren und somit das Licht etwas wärmer eingestellt, erklärte Käpplinger. „Als die Blätter von den Bäumen gefallen waren, hat das Schloss sehr kalt ausgesehen, mit Schnee hätte es fast einen Blaustich gehabt“, so der Stadtplaner. Deshalb habe man die Werte angepasst, „und so wie es jetzt ist, soll es auch bleiben“. Wenn die Natur wieder grüner wird, werde das Licht noch angenehmer und weniger kalt, so Käpplinger.

Auch auf die Kritik, dass die Dächer und die Front des Schlosses nicht von allen Seiten optimal ausgeleuchtet ist, wird reagiert. „Vor allen Dingen die Nordseite ist davon betroffen“, sagt Käpplinger. Deshalb soll die Beleuchtung hier deutlich verbessert werden. Auf Höhe der Schlosskirche wird das Gemäuer derzeit von drei Strahlern mit jeweils 104 Watt bestrahlt. Zwei von ihnen sollen durch LED mit jeweils 295 Watt ersetzt werden, „damit wird es schon deutlich heller“, so der Stadtplaner.

Auch weiter westlich, etwa auf Höhe des Rittersaales, wird es Veränderungen geben. Hier strahlt derzeit nur ein Scheinwerfer mit 104 Watt, er wird durch zwei zusätzliche mit der gleichen Leistung verstärkt. „Dadurch werden auch die Kanten der Schlosskirche bei Nacht deutlich besser sichtbar“, so Käpplinger.

Um die Dächer auf Schloss Hellenstein besser in Szene zu setzen, werden die Strahler teilweise auch anders ausgerichtet. „Wir haben erkannt, dass das so nicht optimal ist“, räumt Käpplinger ein, „denn derzeit wird viel Wiese mit angestrahlt, um die Lichtverschmutzung einzudämmen. In Zukunft sollen die Strahler in einem steileren Winkel nach oben leuchten.

Umgesetzt werden sollen diese Veränderungen nicht Stück für Stück, sondern auf einmal. „Wir haben noch keinen Termin, aber die Technik ist bestellt. Wir gehen davon aus, dass wir noch im Frühjahr umstellen“, sagt der Stadtplaner.

Farbwechsel nur zu Anlässen

Unklar ist derzeit auch noch, wie und zu welchen Anlässen die neue Technik genutzt wird, um das Schloss in anderen Farben erstrahlen zu lassen. Diesbezügliche Gespräche mit Behörden des Landes würden noch geführt. Nach wie vor will man jedoch daran festhalten, dass eine Veränderung der Beleuchtung nur in Ausnahmefällen vorgenommen wird.