Heidenheim Frauen belästigt: Männer prügeln auf ungewollte Verehrer ein

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Acht junge Männer schlugen auf zwei weitere ein, weil diese zwei Mädchen belästigt haben sollen. Die Angeklagten erhielten Geld- oder Arbeitsauflagen.

Nicht häufig ist die Anklagebank im Heidenheimer Amtsgericht so voll besetzt: Gleich acht junge Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren mussten sich vor Jugendrichter Jens Pfrommer verantworten. Vier von ihnen hatten jeweils einen Anwalt hinzugezogen. Die Angeklagten sollen einen 22- und einen 29-Jährigen gemeinschaftlich körperlich misshandelt, zudem die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet haben. Bei drei der Angeklagten verhängte Pfrommer eine Arbeitsauflage – zwei Mal 40 sowie einmal 60 Stunden. Vier Angeklagte erhielten eine Geldauflage in Höhe von 400 Euro, einer von 750 Euro.

In der Tatnacht folgten die beiden Geschädigten zwei jungen Frauen mit dem Auto. Etwa eine halbe Stunde sei das so gegangen, sagte das 22-Jährige Opfer. Von einem „Spielchen“, dass sie mit den Mädchen getrieben hätten, sprach Richter Pfrommer: „Wahrscheinlich haben sie ihnen auch zugewunken und gelächelt.“

Eben dieses „Spielchen“ habe eine wichtige Rolle für die Motivation der Angeklagten gespielt, so Verteidiger Thomas Jordan: „Die Mädchen haben sich belästigt und verfolgt gefühlt.“ Infolgedessen hätten sie ihre Verwandten angerufen und um Hilfe gebeten. „Meine Cousine und Freundin haben am Telefon geweint. In diesem Moment habe ich falsch gehandelt. Das bereue ich“, gab ein Angeklagter an.

Auto der Geschädigten eingekeilt

Mit sieben Freunden machte er sich auf die Suche nach den beiden Männern. In der Kanalstraße wurde die Gruppe, die sich auf zwei Autos aufgeteilt hatte, schließlich fündig. Dort hätten beide Fahrer ihr Auto eingekeilt, sagte der 29-jährige Geschädigte. Im nächsten Moment seien die Türen aufgerissen worden, und jeweils drei bis vier Personen hätten mit den Fäusten auf die beiden Männer eingeschlagen. Bei dem Versuch den Fahrer aus dem Auto zu ziehen, habe einer der Angeklagten den 22-Jährigen so sehr gewürgt, dass dieser „fast ohnmächtig geworden“ wäre, so das Opfer.

Als die Geschädigten bluteten, habe die acht jungen Männer „die Courage verlassen“, so Jordan. Zurück blieben beim Fahrer ein Nasenbeinbruch sowie Prellungen am Auge. Der Beifahrer müsse aufgrund eines Nasenbeinbruchs noch operiert werden, so der 29-Jährige: „Ich habe immer noch Schmerzen an der Nase.“ Alle acht Angeklagten entschuldigten sich vor dem Gericht für die Tat.

Lauerten die Geschädigten den Mädchen auf?

Eines der Mädchen sei wegen der Verfolgungsjagd in psychologischer Behandlung, fügte Rechtsanwalt Jordan an. Zudem hätten die beiden Geschädigten zuvor schon vor dem Haus der Mädchen gewartet. „Das lässt die Tat in einem anderen Licht dastehen“, sagte der Verteidiger.

„Das Verfahren soll erzieherisch einwirken. Das hielte ich für ausreichend“, so Jordan weiter. Nach der Ansicht von Richter Pfrommer hingegen handele es sich um eine gemeinschaftliche Nötigung. Zudem seien die Geschädigten erheblich verletzt worden. Zu Gute kommt den Angeklagten, dass sie strafrechtlich gesehen unbelastet sind. „Wir haben es nicht mit üblen Straftätern zu tun. Da ging die Wut hoch.“ Zudem sind alle acht Angeklagten von sich aus zur Polizei gegangen. „Wenn es dumm gelaufen wäre, hätten wir maximal den Fahrer bekommen“, so Pfrommer.

Dennoch: Wie in diesem Fall vorgegangen worden sei, sei eine „krasse Geschichte“. Um mit ihr abschließen zu können, ordnete Pfrommer zu den Arbeits- und Geldauflagen bei allen Angeklagten einen Täter-Opfer-Ausgleich an.