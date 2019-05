Bei der Hauptversammlung des HDH stellte der Vorsitzende Charles Simon eine neuartige biologisch abbaubare Verpackung vor, die es bis zum Weihnachtsgeschäft in Heidenheim geben soll.

In Zeiten der Diskussion über die zunehmende Vermüllung des Planeten ist das, was der HDH-Vorsitzende Charles Simon bei der Hauptversammlung der Händlervereinigung präsentierte, schon eine Art Paukenschlag: Eine Verpackung, die, von der Firma Edelmann gemeinsam mit DH-Studenten entwickelt, biologisch vollständig abbaubar sein soll. Diese Schachteln sollen von Heidenheim aus ihren Siegeszug antreten und von den hiesigen Händlern zum Weihnachtsgeschäft angeboten werden.

Vollkommen abbaubar

Das Besondere an dieser Verpackung, die es zunächst in drei verschiedenen Größen geben soll, ist, dass sie Geschenkpapier vollständig ersetzen kann. Die ansehnlichen Boxen bestehen zu 45 Prozent aus Gras und zu 55 Prozent aus Holz. Auf umweltschädlichen Kleber wird verzichtet, die Schachteln werden gefaltet. Das Design wird nur gestanzt oder mit Lebensmittelfarbe bedruckt. Eine vollkommen biologisch abbaubare Verpackung also, bei der auch noch darauf geachtet wird, dass beim Einkauf der Materialien möglichst kurze Wege eingehalten werden.

Diese Schachtel ist eine weitere Innovation, mit der die Heidenheimer Händler auf sich aufmerksam machen wollen. Eine weitere ist die Online-Plattform www.heidenheimerleben.de. Deren Aufbau wurde Simon zufolge vor rund eineinhalb Jahren begonnen und sie sei bereits sehr erfolgreich. Ganz besonders freute er sich über eine finanzielle Förderung des Landes in Höhe von 160 000 Euro für dieses Projekt. Mit der Plattform versucht der HDH, dem sich immer weiter ausbreitenden Online-Handel Einhalt zu gebieten. Denn der kannibalisiere bundesweit die Innenstädte, so Simon.

Einkaufen als Erlebnis

Mit der Website wollen man nicht Amazon Konkurrenz machen, „das würde auch gar keinen Sinn machen“, sagte der HDH-Vorsitzende. Wichtig sei jedoch, den Menschen in der Region aufzuzeigen, wo es vor Ort welche Waren zu kaufen gibt. „Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern müssen den Einkauf in Heidenheim für die Kunden zum Erlebnis machen“, so Simons vielfach wiederholtes Mantra.

Zahlreiche Aktionen

Dazu sollen auch die verschiedenen Verbesserungen in der Innenstadt beitragen, die die Stadtverwaltung umsetzen will. „Wir hatten mehrere sehr gute Gespräche und konnten wirklich etwas bewegen“, so Simon. Mit vielen kleineren und größeren Schritten gelte es, die Heidenheimer Innenstadt wieder attraktiver für die Kunden zu machen (wir berichteten).

Schulterschluss für die Innenstadt Stadtverwaltung und Händler sorgen sich um die Attraktivität der Heidenheimer Hauptstraße und wollen gemeinsam handeln. Kurz- und längerfristige Veränderungen sollen die Situation verbessern.

Innenstadt Erste Schritte zu mehr Aufenthaltsqualität Mit mehreren größeren und kleineren Verbesserung will die Stadtverwaltung die Heidenheimer Fußgängerzone attraktiver machen. Insgesamt werden in den kommenden Monaten 265 000 Euro investiert.

Dazu zählen seinen Ausführungen zufolge auch die zahlreichen Aktionen, die der HDH in den zurückliegenden zwölf Monaten mit Partnern veranstaltet hat. Insgesamt 17 dieser Aktionen, von der langen Einkaufsnacht bis hin zum Streetfood-Festival, habe man auf die Beine gestellt, und die großteils sehr gute Resonanz aus der Bevölkerung gebe den Händlern recht, weiterzumachen, so der HDH-Vorsitzende. Dabei betonte er, wie wichtig es sei, dass sich möglichst viele Geschäfte an den Aktionen beteiligen. „Aber wer bei der langen Einkaufsnacht um 22 Uhr seinen Laden zumacht, muss sich nicht wundern, wenn es ihn in zwei Jahren nicht mehr gibt. Denn das Internet macht nicht zu“, fand Simon auch mahnende Worte.

Erfolgsmodell City-Schexs

Als Erfolgsmodell bezeichnete er die City-Schexs. Rund 22 000 dieser Einkaufsgutscheine seien über die Jahre an den elf Ausgabestellen verteilt wurden, eingelöst werden können sie in 160 Geschäften. Was die Mitgliederzahlen beim HDH betrifft, vermeldete Simon einen Rückgang von 182 auf 173 binnen eines Jahres. Das habe auch mit mehreren Geschäftsaufgaben zu tun.

Trotz der schwindenden Mitgliederzahl steht der HDH finanziell gut da, wie Michael Beschoner berichtete. Zwar weise das vergangene Jahr einen Fehlbetrag auf, doch sei das kein Problem: „Das Geld des HDH ist im Umlauf, und dafür ist es auch da.“