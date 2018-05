Heidenheim Sasse-Theater: Benjamin Hessenauer neuer Vorsitzender

Heidenheim / hz

Das Sasse-Theater hat einen neuen Vorsitzenden: Benjamin Hessenauer löst Ulrich Bossert ab, der nach fünf Jahren im Amt aus privaten Gründen nicht mehr kandidierte.

Bossert wird dem Theater aufgrund seiner Wahl in den erweiterten Vorstand, dem außerdem Erika Welches, Bernadette Jaschulek, Lara Wöhler, Hannes Baum und Matthias Zimmermann angehören, aber weiterhin beratend zur Seite stehen.

In ihren Ämtern bestätigt wurden bei der Hauptversammlung die stellvertretenden Vorsitzenden Karin Mateika und Marion Hessenauer. Geehrt wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Renate Preissetanz sowie Siglinde und Helmut Kraft, für 20 Jahre Sonja Preußger und Marita Kasischke. Ein Wermutstropfen ist die Tatsache, dass Peter Ruoff nicht mehr als Bühnenbauer zur Verfügung steht.

Hessenauer ist mit knapp 29 Jahren einer der jüngsten Vorsitzenden in der Geschichte des Sasse-Theaters. Er gehörte dem Verein schon als Vierjähriger an und saß seit Längerem im erweiterten Vorstand. Er spielte in der Vergangenheit in mehreren Kinder-, Jugend- und Erwachsenenstücken mit und wird beim diesjährigen Herbststück „Dummheit schützt vor Liebe nicht“ zum wiederholten Male Regie führen.

Hessenauer zeigte sich überzeugt, dass ihm eine hervorragende personelle Besetzung, eine solide finanzielle Basis und viele ausverkaufte Produktionen den Start erleichtern werden. Bei seinem Engagement will er sich von drei Grundsätzen leiten lassen: Solange Stücke erfolgreich laufen, sollen keine großen Änderungen vorgenommen werden, der Kinder- und Jugendarbeit soll weiter besonderes Augenmerk geschenkt werden, und Kleinigkeiten sollen nicht auf die lange Bank geschoben, sondern unmittelbar angegangen werden.