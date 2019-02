Schnaitheim Sasse-Premiere: Gespielt wird vor, hinter und unter der Bühne

Schnaitheim / Joelle Reimer

Am Samstag feiert die Komödie „Kein Platz für Liebe“ Premiere in der Sasse in Schnaitheim. Am Sonntag, 17. März, zeigen die jungen Schauspieler dann „Die kleine Horrorvilla“.

Vorhang auf, los geht's. So starten für gewöhnlich fast alle Theaterstücke. Die Komödie „Kein Platz für Liebe“ von Anthony Marriott und Bob Grant, die am Samstag, 2. März, um 20 Uhr Premiere in der Sasse in Schnaitheim feiert, macht da keine Ausnahme.

Und dennoch bleibt dem Zuschauer ein großer Teil dessen, was das Stück ausmacht, verborgen. Warum? Ganz einfach: Die Laienschauspieler sind dieses Mal hinter der Bühne genauso gefordert wie davor. „Es ist eine unglaubliche Logistik- und Organisationsleistung, die wir über zweieinhalb Stunden hinweg betreiben“, sagt Marion Hessenauer, die zusammen mit Karin Mateja und Hannes Baum Regie führt.

Klassische Verwechslungskomödie

Organisiert werden müssen auf der Bühne die Übernachtungen im Lawns Hotel, das zwar schon bessere Zeiten gesehen hat, in dem aber während eines Musikfestivals einiges los ist – und in dem vor allem aber zwei Ehepaare das gleiche Zimmer buchen. Der Portier verwechselt schließlich die Koffer, der Manager verliert den Überblick – „eine klassische Tür-auf-Tür-zu-Verwechslungskomödie“, sagt Hessenauer. Chaotisch, anstrengend und sehr komplex; dennoch hätten beide, Markus Beuther als Manager und Marc Jahraus als Portier, für die Rollen zugesagt, noch bevor sie das Textbuch gesehen haben.

Und wenn es auf der Bühne chaotisch zugeht, sieht es dahinter nicht anders aus, im Gegenteil: „Es ist ein flottes Stück, bei dem wir viel mit Tempo arbeiten. Tür auf, jemand kommt rein, Tür zu, dann zur anderen Tür wieder raus, dann alle gleichzeitig – dabei hinter der Bühne die Übersicht zu bewahren, ist wirklich schwierig“, sagt Karin Mateja. Zumal der Gang für die Schauspieler gerade mal knapp einen Meter breit ist.

Extra verstärktes Doppelbett

Auch die Ausstattung ist in Sachen Requisiten und Bühnenbild dieses Mal etwas aufwendiger. „Wir haben neun Spieler, sieben Koffer, einige echte Musikinstrumente und einige selbst gebastelte, viele Türen, einen eigenen Aufzug – und ein von unserem Bühnenbauer Darius Jaschulek extra verstärktes Bett“, so Mateja. Darauf müssen schließlich nicht nur vier kräftige Personen in einem Hotelzimmer gleichzeitig Platz finden, sondern es dient zugleich auch als Podest für die Spieler der Jungen Sasse, die zwei Wochen später das Familienstück „Die kleine Horrorvilla“ zeigen.

Besuch in der Horrorvilla

Dessen Premiere ist am Sonntag, 17. März, um 18 Uhr. Die Herausforderung, dass man zwei Stücke auf ein und dieselbe Bühne packen muss, haben die Sasse-Mitglieder elegant gelöst: Aus dem alten Hotel wird eine alte Villa, Tapeten und Türen werden belassen, die Wände der Hotelzimmer sind abbaubar – und das große Bett wird eben einfach umfunktioniert. Die Idee, eine Gruselkomödie zu spielen, hat indirekt mit dem Jugendstück 2018 zu tun: „Als wir ,Dates' gespielt haben, haben wir gefeiert und in der Sasse übernachtet. Da es ein altes Gebäude ist, hat es auch immer mal geknarzt – so kam uns die Idee, dieses Mal was mit Gespenstern zu machen“, sagt Mateja, die auch hier Regie führt – zusammen mit Lara-Sophie Wöhler, Jacky Lechner und Heidi Pfeffer.

Heraus kam die Horrorvilla, die bewohnt wird von Gespenstern, Vampiren, Zauberern, Werwölfen und allerlei kleinem Getier – „die Bewohner der Horrorvilla haben natürlich einen etwas anderen Speiseplan, und außerdem soll man sich ja auch ein bisschen gruseln“, sagt Mateja. Gegruselt haben sich zu Beginn auch die beiden „Vampire“, die ja tagsüber eigentlich schlafen und deshalb von der Bühne müssen – die Lösung: über eine Luke im Boden verschwinden sie ganz einfach und können so hinter der Bühne wieder nach oben steigen. „Aber klar, da waren allerlei Tierchen drin, das mussten wir auch erstmal sauber machen“, sagt Mateja lachend.

Theaterprobe und Abi-Stress

Eine Besonderheit am diesjährigen Stück der Jungen Sasse ist nicht nur, dass drei der neun Schauspieler überhaupt zum ersten Mal auf der Schnaitheimer Bühne stehen, sondern auch, dass einige der jungen Mitglieder mitten in den Abiturprüfungen stecken. „Sie wollten aber unbedingt mitspielen, und wenn sie das unter einen Hut bekommen, umso besser“, sagt Mateja. Zum ersten Mal wird dieses Jahr mit Pause gespielt; beide Hälften dauern rund 45 Minuten. „Das Stück ist etwas länger, aber die Pause gehört irgendwie auch zur Handlung.“ Mehr soll erst einmal noch nicht verraten werden.