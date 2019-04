Am kommenden Samstag, 13. April, öffnet mal wieder der „Folk Club“ im Gasthaus „Grüner Kranz“ in Heidenheim.

Heidenheim. Am kommenden Samstag, 13. April, öffnet mal wieder der „Folk Club“ im Gasthaus „Grüner Kranz“ in Heidenheim. Los geht’s um 20 Uhr. Für die offene akustische Bühne können sich interessierte Musiker, auch Anfänger, ab 19.30 Uhr bei Hansi Linde zum Spielen anmelden. Der „Folk Club“ in Heidenheim wird seit über 15 Jahren veranstaltet. Hier können Musiker jeglicher Art in einer ganz besonderen Atmosphäre ihr Können demonstrieren.