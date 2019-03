Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb organisiert wieder Sammeltouren im ganzen Kreis

Die erste Sammeltour für Gartenabfälle startet jetzt wieder im Frühjahr. Sie führt durch den gesamten Landkreis. Das Grüngut wird im Auftrag des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes vom privaten Entsorgungsunternehmen WRZ Hörger abgeholt. Und zwar wieder in jedem Ort und Bezirk zweimal im Frühjahr und zweimal im Herbst.

Baum- und Heckenschnitt, Strauchwerk, Grasschnitt und Unkraut werden in haushaltsüblichen Mengen eingesammelt. Nicht kompostierbare Abfälle und sonstiger Hausrat werden bei diesen Sammlungen allerdings stehengelassen. Baum-, Strauch- und Heckenschnitt dürfen nicht länger als 1,50 Meter, einzelne Äste nicht stärker als zehn Zentimeter sein. Zu bündeln ist das Grüngut mit Baumwoll- oder Hanfschnüren, da sich diese Materialien problemlos kompostieren lassen.

Plastik ist nicht erlaubt

„Plastikschnüre oder Drähte haben bei den Gartenabfällen nichts zu suchen. Pappkartons sind ohne Metallklammern oder Plastikklebebänder bereitzustellen“, betont der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb. Grasschnitt und Laub sind in Papiersäcken oder Kartons bereitzustellen. So genannte Kraftpapiersäcke sind in Baumärkten zu haben. Damit von den Mitarbeitern der Entsorgungsfirma überprüft werden kann, ob in den Säcken oder Kartons nur Gartenabfälle sind, müssen diese offen bereitgestellt werden.

Lose bereitgestellte Gartenabfälle sowie Abfälle in Plastiksäcken werden bei der Abfuhr der Gartenabfälle nicht mitgenommen, unterstreicht der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb. Denn nicht gebündelte oder unverpackte Gartenabfälle verzögern die Abfuhr erheblich. Auch hinterlassen unverpackte Gartenabfälle starke Verschmutzungen auf Straßen und Gehwegen, weshalb lose Abfälle stehengelassen werden.

Alles handlich bündeln

Gefüllte Plastiksäcke, auch sogenannte abbaubare Plastiksäcke, werden weder ausgeleert noch abgefahren, denn diese können im Biokompostwerk nicht kompostiert werden und müssen als Störstoffe aufwändig aussortiert werden.

Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb bittet darum, Strauchwerk und Äste handlich zu bündeln. Außerdem sollten nur Schnüre aus biologisch abbaubarem Material verwendet werden, wie etwa Sisal. Nicht zum Gartenabfall gehören Wurzelstöcke, Wurzelballen, Gartenboden, Erde, Steine, Kies oder Sand.

Bis 6 Uhr bereitstellen

Die Gartenabfälle sind am Abfuhrtag bis 6Uhr am Straßenrand bereitzustellen. Das Sammelfahrzeug fährt nur die Grundstücke an, die auch bei der Bio- und Restmüllabfuhr angefahren werden. Wer weiteren Strauch- und Rasenschnitt zu entsorgen hat, kann diesen auch während der üblichen Öffnungszeiten im Mergelstetter Entsorgungszentrum selbst anliefern. Bis zu einem normalen PKW-Anhänger ist eine pauschale Gebühr von zwei Euro zu bezahlen. Zudem hat der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb seinen Service sukzessive in vielen Gemeinden und Teilorten ausgebaut, indem dort ab 6. April bis November Grüngut-Container aufgestellt werden. Auch dort können also Gartenabfälle in der Größenordnung eines PKW-Anhängers für zwei Euro angeliefert werden. pm