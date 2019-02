Kommentar Sachter Spagat: Fraktionen setzen auf verjüngte Teams

Heidenheim / Michael Brendel

Ein Kommentar von Michael Brendel zur Kommunalwahl im Mai.

Jünger und weiblicher – so wünschen sich angeblich viele den Gemeinderat nach der Kommunalwahl am 26. Mai. Ob es tatsächlich dazu kommt, steht noch in den Sternen, schließlich vermag niemand den Wählern in die Karten zu blicken.

Was das Geschlechterverhältnis anbelangt, sind die vier aktuell im Rat vertretenen Fraktionen zumindest teilweise in Vorleistung getreten. Bei den Grünen halten sich männliche und weibliche Kandidaten die Waage, die CDU ist nicht weit davon entfernt. Die Freien Wähler hingegen fallen mit lediglich sechs Frauen auf der 28 Köpfe umfassenden Liste ab, etwas weniger deutlich die SPD mit neun Frauen.

Allerdings können die Sozialdemokraten darauf verweisen, dass derzeit vier von acht ihrer Gemeinderatssitze, also exakt 50 Prozent, von Frauen gehalten werden. Und da alle bei der Kommunalwahl erneut antreten, kann am Ende ja durchaus ein Ergebnis herauskommen, das dem parteiintern angestrebten Proporz entspricht.

Und wie sieht es mit dem Alter aus? Den größten Schritt in Richtung Generationswechsel haben zweifellos die Freien Wähler getan, bei denen gerade einmal drei Kandidaten den 60. Geburtstag bereits hinter sich haben. Eine Entscheidung nicht ohne Risiko, lehrt doch die Erfahrung, dass von ihrem Wahlrecht meist mehr Ältere als Jüngere Gebrauch machen und sich dabei tendenziell eher für Kandidaten der eigenen Altersgruppe entscheiden.

Bei den anderen Fraktionen ist denn auch eher ein sachter Spagat zwischen Kontinuität und Umbruch auszumachen. Zwar findet sich, kommunalpolitisch betrachtet, auch auf ihren Listen manch bislang weitgehend unbekanntes Gesicht, das mit dem Bonus unverbrauchter Jugendlichkeit punkten könnte. Nicht minder stark vertreten sind jedoch reifere Semester, die Erfahrung mitbringen und aufgrund ihres Bekanntheitsgrads Wählerstimmen liefern sollen. So gut also neue Besen auch kehren mögen, so unverzichtbar sind aus Parteiensicht prominente Zugpferde als Garanten eines möglichst vorzeigbaren Ergebnisses.

Was nun noch fehlt, sind die Kandidaten der Linken und der DKP, die es bisher zusammen auf drei Ratsmitglieder ohne Fraktionsstatus bringen. Und natürlich die AfD. Tritt sie ebenfalls an, könnte das den anderen politischen Lagern, die die jeweilige Zahl ihrer Sitze vergrößern wollen, durchaus einen Strich durch die Rechnung machen. Allerdings setzte das die Bereitschaft der AfD voraus, entgegen der bislang vor Ort vorherrschenden Praxis mit Gesicht und Namen zu ihren Überzeugungen zu stehen.