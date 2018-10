Heidenheim Ruheständler helfen Auszubildenden

Heidenheim / HZ

Ziel der Initiative Vera ist die Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen.

Die Initiative Vera zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen stand im Mittelpunkt eines Erfahrungsaustauschs in der Zentrale der Bäckereikette Gnaier. Zu dem Treffen am 27. September kamen rund 10 der in der Region Ostwürttemberg aktiven Vera-Coaches zusammen. Zu Gast war zudem Frank Neubert, Bildungskoordinator für Migration und Ehrenamt beim Landratsamt Heidenheim. Vera ist ein bundesweites Mentorenprogramm des Senior Experten Service (SES) für junge Menschen in der Berufsausbildung und -vorbereitung. In der Region Ostwürttemberg engagieren sich rund 30 ehrenamtliche Fachleute im Ruhestand für die Initiative. Weitere Unterstützung wird dringend gesucht.

Zahlreiche Anfragen

„Wir können uns vor Anfragen kaum retten“, sagt Vera-Koordinatorin Christina Rohde. „Die Nachfrage ist so hoch, dass wir händeringend neue Ausbildungsbegleiterinnen und -begleiter suchen.“ Wer sich für diese Aufgabe interessiert, sollte Berufs- und Lebenserfahrung mitbringen und im Ruhestand sein. Eine weitere Voraussetzung ist die Registrierung als Senior Expertin oder Experte beim SES und die Teilnahme an einer zweitägigen Schulung. Beides ist kostenlos. Treffen wie das in Heidenheim finden mehrmals im Jahr in allen Regionen Deutschlands statt. Diskutiert werden Themen wie der richtige Umgang mit Lernschwierigkeiten, Konflikten in Berufsschule, Ausbildungsbetrieb oder im privaten Umfeld der Auszubildenden. Im Rahmen der Veranstaltung hörten die Teilnehmer einen Vortrag von Frank Neubert aus dem Landratsamt. Neubert berichtete über die aktuelle Situation von Geflüchteten in der Region.