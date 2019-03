Bei der Hauptversammlung war die Situation auf dem Wohnungsmarkt eines der bedeutenden Themen.

Vorsitzender Dieter Ruppe sprach vom „teuren Heidenheim“. So seien in Mergelstetten die Einfamilienhäuser seit 2009 um 71 Prozent teurer geworden, und ein Ende des Trends sei nicht in Sicht. Während Hunderte Studenten- und Apartmentwohnungen gebaut würden, fehle bezahlbarer Wohnraum, vor allem für Familien mit Kindern.

Kritisch sieht Ruppe das Bauvorhaben auf dem Schlachthof-Areal. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Elli Nerz fragte, ob die Bebauung eine Aufgabe der Stadtwerke sei. Der Mieterverein stehe hinter der Initiative, die sich gegen den Abriss der Gebäude auf dem Areal wende und hinter den Leserbriefschreibern, die sich ebenfalls kritisch geäußert hätten.

Wem gehört die Stadt?

„Wem gehört die Stadt?“ So lautete eine weitere Frage. „Wir brauchen bezahlbare Wohnungen“, sagte Vorstandsmitglied Reinhard Püschel. Wie Ruppe findet auch er die Umfrage der Heidenheimer Zeitung wichtig, wer die großen Vermieter in Heidenheim sind, wie hoch die Mieten sind und welche Probleme es gebe.

Der Wohnungsmarkt müsse transparenter werden und es bedürfe eines Überblicks über die Besitzverhältnisse und die Höhe der Mieten, so Püschel. Er appellierte an die Mieter, sich an der Befragung der HZ zu beteiligen.

Zu einer Diskussion kam es, als Elli Nerz, die die Nebenkosten der Mieter bearbeitet, viele Abrechnungen der Vonovia als nicht gerecht bzw. fehlerhaft bezeichnete. So würden die Vorauszahlungen pauschal jedes Jahr erhöht. Nicht korrekt sei die Berechnung bei Rauchmeldern, Sperrmüll und Wasserpreisen. Zudem müsse man bei schriftlichen Anfragen lange auf Antworten warten.

Aktuell 1550 Mitglieder

Der Kreismieterverein hat derzeit 1550 Mitglieder. Im Jahr 2018 fanden 840 Beratungen im Büro des Mietervereins statt. Die meisten davon – 321 – bezogen sich auf Nebenkosten.

In seinem Amt bestätigt wurde Vorsitzender Dieter Ruppe, seine Stellvertreterin ist Elli Nerz. Weitere Vorstandsmitglieder sind Karl-Heinz Caballero, Siegfried Springer, Reinhard Püschel und Franz Spieske. Kassenprüfer sind Dorothea Wendelin und Joachim Schelenz. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Helga Heckel geehrt.