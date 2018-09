Heidenheim Rückhalt für Andreas Stoch

Heidenheim / HZ

Der Heidenheimer Landtagsabgeordnete Andreas Stoch bleibt SPD-Fraktionsvorsitzender.

Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat die SPD-Landtagsfraktion ihre Führungsriege um Fraktionschef Andreas Stoch gewählt. Stoch und seine vier Stellvertreter Sabine Wölfle, Sascha Binder, Dr. Stefan Fulst-Blei und Martin Rivoir sowie der Parlamentarische Geschäftsführer Reinhold Gall wurden am ersten Tag ihrer Fraktionsklausur in Bad Rappenau in ihrem Amt bestätigt.

Andreas Stoch erhielt dabei 18 von 19 Stimmen. „Ich freue mich über das Ergebnis dieser Wahl und die große Zustimmung, die ich damit von der Fraktion für meine Arbeit erhalten habe. Auch die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode wird die SPD für eine kritische, aber konstruktive Oppositionsarbeit im Stuttgarter Landtag nutzen“, kommentiert Stoch seine Wiederwahl.