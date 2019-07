Themen in diesem Artikel Sportverein

Während die Sportvereine im Land über einen neuen Höchststand an Sportlern jubeln, haben die örtlichen Vereine 192 Mitglieder weniger als im Vorjahr.

Beim Württembergischen Landessportbund (WLSB) freut man sich über so viele Mitglieder wie noch nie in Württembergs Sportvereinen:

2,079 Millionen Mitglieder haben die Vereine, zugelegt hat man deutlich bei den jungen Erwachsenen zwischen 19 und 35 Jahren. Im Sportkreis Heidenheim hingegen haben die Vereine 192 Mitglieder verloren. Den 134 Sportvereinen des Kreises gehörten zum Stichtag 48 713 Personen an. Das sind 0,39 Prozent weniger als im Vorjahr.

„Dieser leichte Rückgang lässt sich an keinen Besonderheiten festmachen. Er geht Querbeet durch unsere Vereinslandschaft“, sagt Sportkreis-Präsident Klaus-Dieter Marx zum Ergebnis der Bestandserhebung. Im Gegensatz zu Gesamt-Württemberg ist die Zahl der 19- bis 35-Jährigen mit einem Minus von 47 Mitgliedern leicht zurückgegangen.

„Sportvereine sind attraktiv“

In Württemberg hingegen wurde die Rekordmarke aus dem Jahr 2009 geknackt: Zum Stichtag 1. Januar 2019 zählte der WLSB genau 2.079 027 Mitglieder in 5682 Sportvereinen. Das sind 15 203 Personen mehr als im Vorjahr und 2963 Sportler mehr als zehn Jahre zuvor. Zudem verzeichnete der WLSB das dritte Jahr in Folge mit steigender Mitgliederzahl.

„Trotz aller Unkenrufe: Diese Zahlen belegen eindrücklich, dass unsere Sportvereine attraktiver denn je sind“, erklärt WLSB-Präsident Andreas Felchle. Besonders erfreulich sei, dass in 20 der 24 Sportkreise ein Zuwachs zu verzeichnen gewesen sei. „Vor fünf Jahren sah das noch genau anders herum aus, da lagen nur vier Sportkreise im Plus.“

Die Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 19 und 35 Jahren ist wie schon im Vorjahr erneut größer geworden, um 5936 Personen oder plus 1,5 Prozent. Dagegen wurden bei den 15- bis 18-Jährigen erneut weniger Mitglieder gemeldet, im Vergleich zu 2018 etwa 2,7 Prozent. „Das macht die Situation für die Nachwuchsarbeit in den Vereinen nicht einfacher. Jedoch haben unsere Vereine offensichtlich genug attraktive Angebote für junge Erwachsene im Programm“, sagt WLSB-Präsident. Bei den übrigen Altersgruppen weisen die 36- bis 65-Jährigen kaum Veränderungen auf, bei den über 65-Jährigen verzeichnete der WLSB ein Plus von 2,5 Prozent und bei den Kindern bis 14 Jahren sind es rund ein Prozent mehr.

Radsport gewachsen

In der Rangliste der württembergischen Sportfachverbände gab es von 2018 auf 2019 keine Verschiebungen. Die meisten Vereinsmitglieder gingen an den Schwäbischen Turnerbund (704 900/+8490). Platz zwei belegt der Württembergische Fußballverband mit 517 242 Mitgliedern (+5887). An dritter Stelle steht der Württembergische Tennisbund mit 164 521 Mitgliedern (-1037). Die meisten Mitglieder hinzugewonnen hat der Württembergische Radsportverband, dem durch ein Plus von 860 Mitgliedern nun 25 268 Sportler angehören.