Brücken in alle Welt Rolf Dziallas: Leben im Land der Open-Air-Musikfestivals

Heidenheim / HZ

Rolf Dziallas aus Heidenheim lebt seit 20 Jahren in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Und er genießt das Leben dort so - aus gleich mehreren Gründen.

Nun sind wir schon wieder 20 Jahre in Belgien. Wir sind begeistert von einem Land, in dem wir immer wieder neue Elemente entdecken können. Ein kleines Land wie Belgien hat es schwer, sich international zu behaupten. Belgien hat es aber verstanden, einige Schwerpunkte zu setzen und somit immer wieder im Gespräch zu bleiben. Dazu zählen unter anderem:

· Kompromissbereitschaft zeigen und Kompromisse eingehen

· Musikfestivals organisieren und erleben

· Kultur wie Oper, Theater und Traditionen pflegen, alte Baudenkmäler und Kunstwerke aus früheren Zeiten zugänglich machen

· Aufarbeitung der Vergangenheit mit dem Kongo

· Erinnerung an die beiden Weltkriege

· Bindung der EU an den Standort Brüssel

· International, multinational und tolerant

Belgien hält den absoluten Rekord mit über 2,5 Jahren, wenn es um die Regierungsbildung geht. Das Ergebnis ist eine Regierung mit sieben (!!) verschiedenen Parteien. So etwas ist bis jetzt in Deutschland oder anderen Demokratien nicht vorstellbar. Die Übergangsregierung hat es geschafft, mit wechselnden Mehrheiten mehr Gesetze auf den Weg zu bringen als eine normale Koalition.

Schon früh Open-Airs organisiert

Belgien hat sehr früh mit Open-Air-Musik-Festivals angefangen. Pünktlich zum Ende der Examen Ende Juni geht die Festival-Saison mit Rock Werchter los. Alle bekannten Namen der Musik Branche sind dort zu Gast. Schon ab Oktober wird bekannt gegeben, welche Bands verpflichtet wurden. Mit über 20 Bühnen und ca. 300 000 Besuchern an einem Wochenende ist Rock Werchter immer noch das Maß aller Dinge.

Bis Ende August gibt es dann jedes Wochenende irgendwo im Lande zwei bis drei total ausverkaufte Events. Die Organisatoren werden durch die immer steigenden Besucherzahlen vor neue Herausforderungen gestellt, um diese Menschenmassen in die richtigen Bahnen zu lenken. Das fängt schon mit dem An- und Abtransport an, der auch mit öffentlichen Bussen und der Bahn gut organisiert ist. Eine besondere Alternative ist „Tomorrowland“, das besonders gerne von Familien besucht wird. Es nimmt seine Musiker und Bühnenbilder mit auf die Reise nach den USA und nach Japan, wo diese Auftritte auch immer ausverkauft sind. Pünktlich am 1. September beginnen dann wieder die Schulen und Unis, womit der belgische Festival-Sommer auch schlagartig zu Ende geht.

Belgien hat bis in die 60er Jahre den Kongo als Kolonie gehabt und sich seiner Bodenschätze bedient. Auch hier spielte sich ein grausames Genozid ab, das man lange zu verdrängen suchte. 1897 errichtete der inzwischen sehr umstrittene König Leopold II zur Brüsseler Weltausstellung ein Kolonialmuseum in Tervuren, um der Jugend zu zeigen, wie man im Kongo lebt und wie attraktiv das Leben in der Kolonie, die bis 1908 zum Privatbesitz des Königs zählte, sein kann. Bald darauf wurde daneben, das prunkvolle „Kongomuseum“ erbaut, um die Ausstellung zu vergrößern. Dieses Museum blieb mit all seinen Schätzen fast 100 Jahre unverändert, obwohl allein der Name schon lange nicht mehr angebracht war. Jetzt heißt es viel allgemeiner und neutraler „Königliches Museum für Zentralafrika“ und inzwischen versuchen Vertreter des Kongos und Belgiens, die gemeinsame Geschichte aufzuarbeiten.

Königliches Museum für Zentralafrika wurde fünf Jahre lang saniert

Das Museum wurde für fünf Jahre geschlossen und wird nun noch vor Weihnachten 2018 seine Tore wieder öffnen. Rund 65 Millionen Euro hat die Renovierung gekostet, die mit einem neuen Eingangspavillon auch einen neuen Blickwinkel auf Afrika und die schwierige Vergangenheit und die daraus zu ziehenden Konsequenzen bieten soll. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt.

Belgien ist auch sonst reich an Kulturschätzen. Es ist erstaunlich, wieviele alte Gebäude trotz der zweimaligen Invasion von Deutschland erhalten geblieben sind oder inzwischen wiederaufgebaut wurden. Neben den Königsschlössern, die vom Krieg verschont blieben, gibt es sehr viele Opern-, Theater- und Musikhäuser. Der König, der das Land nach außen repräsentiert, hat ein Amtsschloss, in dem er, wie nur wenige Monarchen in Europa, seinen Geschäften nachgeht und offizielle Besuche empfängt. Er wohnt aber in seinem Schloss in Laken in der Nähe des Atomiums. Das Amtsschloss kann man im August besuchen.

Belgien pflegt die Tradition. So gibt es im ganzen Land überall Umzüge, um ein spezifisches lokales Ereignis immer wieder aufleben zu lassen. Eine Besonderheit sind die Blumenteppiche, die mit Begonienblüten auf dem Marktplatz ausgelegt werden. Die Muster werden sorgfältig ausgesucht und sind jedes Mal anders. Nach drei Tagen wird alles wieder weggeräumt.

Weltkriege haben Spuren hinterlassen

Der erste Weltkrieg hat in Belgien tiefe Spuren hinterlassen. Die Stellungskämpfe in Flandern führten zu unzähligen Opfern. Noch heute finden die Bauern Munition, Teile von Kriegsgeräten und menschliche Überreste von den beiden Kriegen, die dieses kleine neutrale Land besonders hart getroffen haben.

In der Region um Lommel gibt es einen deutschen Soldatenfriedhof mit über 40 000 Gräbern. Dort findet jedes Jahr eine bewegende Gedenkfeier statt, an der viele Jugendliche und offizielle Vertreter von kirchlichen und staatlichen Organisationen aus Belgien und Deutschland teilnehmen. Der 11. November ist nun schon seit 100 Jahren belgischer Nationalfeiertag, an dem immer zum Frieden unter den Völkern aufgerufen wird.

In diesem Sinne hat es Belgien schon früh verstanden, die EU an sich zu binden. Dazu gehört auch das zur Verfügungstellen von Gebäuden für das Europa-Parlament und für deren Parlamentarier und die hervorragende Anbindung an das belgische und internationale Verkehrsnetz.