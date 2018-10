Heidenheim Roland Fink tritt für FDP bei Europawahl an

Roland Fink tritt für FDP bei Europawahl an

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Die Freien Demokraten im Kreis Heidenheim stellen mit Roland Fink einen Kandidaten für den Posten des Europaabgeordneten. Der 31-Jährige hat bereits hinter die Kulissen schauen können.

Gerade 31 Jahre ist er jung und seine politische Laufbahn ist schon voll im Gange: Roland Fink, Volkswirt aus Fellbach arbeitet als Büroleiter und Pressesprecher im Abgeordnetenbüro von Michael Theurer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion und FDP-Landesvorsitzenden. Bis 2017 war Theurer Mitglied des europäischen Parlaments. Bereits damals begleitete ihn Fink, der nun in Theurers Fußstapfen treten will. Denn die Freien Demokraten im Kreis Heidenheim haben Fink als Kandidaten zur Europawahl 2019 gewählt.

2013 ist Fink bei den Jungen Liberalen und der FDP eingetreten. Überzeugt hatte ihn der Einsatz der Partei für die Bürgerrechte: „Sie hat in der Legislaturperiode 2009 bis 2013 tatsächlich neue Einschränkungen von Bürgerrechten verhindert.“ Auf europäischer Ebene sieht Fink hierbei aktuell einige Entwicklungen kritisch, beispielsweise den Upload-Filter. „Die Freiheit sich künstlerisch auszudrücken, sei es mittels politischer Satire oder Memes, wird enorm erschwert. Das ist tragisch.“

Bürger selbst entscheiden lassen

Auch der CDU und den Grünen wirft Fink vor, massiv in das freie Leben der Menschen einzugreifen. Den Grünen kreidet der stellvertretende Landesvorsitzende für Programmatik bei den Jungen Liberalen an, dass sie den Veggietag, einen fleischfreien Tag in Großküchen, fordern.

Erwachsenen etwas aufzwingen wollen, das schmeckt Fink so gar nicht. Jeder solle selbst entscheiden, wie viel er etwa an Fleisch oder auch Zucker zu sich nehme, findet der Fellbacher und zweifelt an der Kompetenz der Politiker, es besser als der Bürger zu wissen.

Mit großer Sorge verfolgt Fink die weltweite Konfliktlage. „Die EU muss verteidigungsfähig und -bereit sein. Das ist sie aber nicht.“ Gerade in Zeiten mit Donald Trump und Wladimir Putin müsse Europa in der Lage sein, sich zur Wehr zu setzen. Möglich sei das nur, wenn nicht jeder Staat sein eigenes Süppchen koche. Vielmehr sollten die Länder unter dem Dach der Nato gemeinsam agieren.

Fink: „Die europäische Integration bringt uns nicht nur Wohlstand, sondern auch Frieden.“

Fink hat in Nürtingen, später in Bayreuth Volkswirtschaft studiert und dort seinen Master gemacht. Die Leidenschaft für Diskussionen war ihm damals schon eigen. Er nahm unter anderem bei der süddeutschen Meisterschaft im Debattieren in Karlsruhe teil. Zudem hat sich Fink schon während seines Studiums als politischer Kopf verstanden. „Politisch interessiert war ich schon immer.“ Als er in Bayreuth zum Fachschaftssprecher gewählt wurde, war das ein zusätzlicher Anstoß, allgemein politisch aktiv zu werden.

Neben seiner Haupttätigkeit im Deutschen Bundestag hat er einen Lehrauftrag an der Universität Nürtingen inne: „Ich möchte den Anschluss an die akademische Welt nicht verlieren.“

Auf gemeinsame Regeln einigen

Klare Vorstellungen hat Fink für die Wirtschafts- und Finanzpolitik der EU. Besonders eines ist ihm ein Dorn im Auge: das Fehlen eines realistischen Sanktionsmechanismus, wenn sich Länder nicht an das gemeinsame Regelwerk halten. Auch Deutschland, erinnert er, habe unter Kanzler Gerhard Schröder die Verschuldungsregeln des Maastrichter Vertrags gebrochen. Deshalb fordert Fink: „Wir brauchen in der Finanzpolitik gemeinsame Regeln, die erreichbar sind und eingehalten werden müssen.“

„Ja, zu Europa.“ – So lautet das Motto des 31-jährigen freien Demokraten. „Wir müssen das schätzen, was wir an Europa haben“, sagt er. Deutschland alleine sei kein Spieler auf der Weltbühne, als Mitglied der EU aber durchaus stark.

Hohe Chancen, ins europäische Parlament einzuziehen, rechnet sich Fink nicht aus. Dafür sei die Konkurrenz zu stark. „Mir geht es darum, für die EU und FPD zu werben, damit die Mitte bei der Europawahl stärker wird.“