Heidenheim Rodung auf dem Rinderberg beginnt

Heidenheim / hz

Am Rande des Gewerbegebiets Rinderberg beginnen heute die Fällarbeiten. Vergangene Woche hat die Stadtverwaltung die Genehmigung erhalten, hier rund zehn Hektar Wald zu fällen.

Hintergrund ist, dass eine größere Fläche als Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll.

Die Körperschaftsforstdirektion hat inzwischen genehmigt, dass der Wald dauerhaft umgewandelt werden darf. Das am Rinderberg anfallende Holz wird in der zweiten Wochenhälfte abtransportiert. Dadurch wird der Verkehr auf der Kreisstraße 3032 behindert. Für kurzzeitige Sperrungen der Straße wird eine Ampel aufgestellt. Zu den Hauptverkehrszeiten morgens und abends findet kein Holztransport statt. Die Verkehrsteilnehmer sollten so weit möglich diesen Streckenabschnitt vermeiden.

Bei Nattheim hat sich derweil erster Protest gegen die Rodung formiert. An der Straße Richtung Oggenhausen hängt ein Plakat, mit dem gegen die Fällung protestiert wird.

Der Rinderberg ist im aktuellen wie auch schon im vorangegangenen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Heidenheim/Nattheim als Industriegebiet ausgewiesen.